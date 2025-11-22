”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

SHL har blivit en allt viktigare rekryteringsmarknad för NHL-klubbarna.

Här listar Rasmus Kågström tio SHL-spelare som kan skriva NHL-kontrakt den här säsongen.

På senare år har NHL-klubbar i allt högre grad vänt blicken mot Europa. I jakt på prisvärda förstärkningar har man skärskådat ligor som SHL, både för att hitta färdiga rollspelare och för att fånga upp sena genombrott som inte fastnat i draftens garn.

Inför den här säsongen såg vi exempel som David Tomasek i Edmonton, Charle-Édouard D’Astous i Tampa Bay och sensationsnamnet Anton Lundmark i Florida skriva avtal på andra sidan Atlanten. För vissa, som D’Astous, handlade det om en återkomst efter en vända i Europa. För andra, som Tomasek, om ett sent men tydligt genombrott hemma i Europa. Gemensamt för dem är dock att ingen tillhörde en NHL-organisation när kontrakten skrevs.

I den här listan lyfter Rasmus Kågström fram tio SHL-spelare som bedöms ha en realistisk möjlighet att spela sig till ett NHL-kontrakt under säsongen. Listan rymmer enbart spelare som är free agents på NHL-marknaden – inte odraftade storlöften som Ivar Stenberg eller Viggo Björck, eller rättighetsägda spelare som Eddie Genborg (Detroit), Filip Eriksson (Montréal) eller Felix Nilsson (Nashville).

