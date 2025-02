Inga förändringar trots förlustsviten: ”Vi är nöjda med truppen”

På lördag är transferdeadline för lagen i SHL. Timrå IK planerar dock inte att värva några fler spelare, även om klubben är inne i en tuffare period.

— Vi litar och tror på att vi har allt inne i laget. Spelarna måste bara ta det i matcherna och verkligen visa sig på bästa sätt, säger Timrås sportchef Kimmo Kapanen.

Timrås sportchef Kimmo Kapanen planerar inte att värva fler spelare. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Timrå kom in i en tuffare period innan landslagsuppehållet. Laget åkte på sex raka förluster och började få problem med målskyttet. Den 15 februari är transferdeadline för lagen i SHL. Timrås sportchef Kimmo Kapanen berättar däremot att de inte planerar att värva fler spelare.



— Just nu vi planerar ingenting. Det är några matcher tills den 15:e så om det blir skador eller någonting, det är det enda jag kan tänka mig att vi skulle kunna göra någon förändring. Jag tycker att Timrå IK kan köra med det laget som vi har just nu, säger Kapanen till hockeysverige.se.



Den sista förstärkningen Timrå gjorde var i slutet av januari när klubben värvade den finske backen Miika Koivisto. Förra veckan bröt Timrå kontraktet med forwarden Maximilian Eisenmenger. Detta innebär att Timrå nu har 13 forwards, vilket är fyra kedjor med bara en reserv ifall någon skadas.

Litar på styrkan i laget

Timrå har spelat väldigt bra denna säsong och Kapanen menar att laget bara behöver hitta tillbaka till den formen.



— Vi måste följa marknaden hela tiden ifall det händer någonting. Så att vi vet om det är någonting aktuellt där, men det är ingenting specifikt som vi söker just nu. Vi litar och tror på att vi har allt inne i laget. Spelarna måste bara ta det i matcherna och verkligen visa sig på bästa sätt. Vi har allt här, säger Kapanen.



Har ni några tankar kring att släppa någon spelare innan deadline?

— Nej, nej, vi är nöjda med truppen. Man behöver visa sig varje dag. SHL är en enormt tuff liga och det finns inga dåliga hockeylag med här. Det krävs hårt jobb varje match, varje dag. Det krävs att du är på plats och gör jobbet på bästa möjliga sätt för att vinna matcher.

”Vi måste börja vinna nu”

Med tolv matcher kvar av grundserien gäller det för Timrå att vända på den negativa trenden och bryta den sex matcher långa förlustsviten. Under landslagsuppehållet fick spelarna dock träna på egen hand. Kapanen berättar att spelarna enbart körde fysträning.



— En del var i Sundsvall och en del var någon annanstans. De hade som sagt eget fysschema och alla följer det vart man vill. Det var några personer som körde lite konditionsträning på isen också. Men bara de skadade spelarna. Sedan har vi fyra spelare som är i landslaget. De tränar som vanligt och spelar lite hockey också, säger Kapanen.



Har ni tränat på något specifikt med tanke på formsvackan som ni var inne på innan uppehållet?

— Bara allmänt. Vi var bara inte tillräckligt bra för att vinna matcherna. Svackan kom på grund av att vi inte har gjort målen. Nu är det sex-sju matcher där vi har gjort max två mål. Det är jävligt svårt att vinna en hockeymatch då. Det krävs nästan tre mål för att vinna. Det är små detaljer, säger Kapanen och fortsätter:

— Vi har inte varit dåliga heller, men samtidigt inte tillräckligt bra att vinna matcherna. Men det är en liten svacka och vi måste komma ut ur den och börja vinna nu och ha en bra säsongavslutning. Så det är målsättning just nu.

”Köra gymmet i Marbella eller Timrå”

Kapanen förklarar att Timrå brukar jobba på det här viset. Spelarna får vila och tänka på annat än bara hockey. Samtidigt ska de fysträna lite på egen hand. Enligt Kapanen är det bra för spelarna att slappna av lite under uppehållet då det är tunga veckor som följer.



— Det var som vanligt. De har ett eget schema för att köra i gymmet och det kan de göra i Marbella eller här i Timrå, det får de välja själva. Hoppas någon har varit i solen också och tog det lite lugnt och kom med klara ansikten tillbaks till jobbet nu, säger Kapanen.



På tisdag ska Timrå på hemmaplan ställas mot HV71 som också är inne i en formsvacka. HV som var på väg att ta sig upp från under kvalstrecket har nu fyra raka förluster. Vilket av lagen som bryter förlustsviten återstår att se.