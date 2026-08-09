Timrås nyförvärv om finalförlusten: "Sved extra mycket"

Den Skellefteå -fostrade 22-åringen Tim Barkemo har stått för två starka säsonger i BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan . Under fjolåret var det flera klubbar i SHL som var på jakt efter backen, och det blev Timrå som knöt till sig honom.

– Man fattade ju att det skulle hända förr eller senare. När media skriver om allt så vet ju nästan alla att det är klart redan. Då får man försöka spela med lite. Jag är väl inte jättebra på att ljuga, men det får man ta, säger han till Expressen.

"Hatar verkligen Björklöven"

Tim Barkemo debuterade i SHL med Skellefteå säsongen 2022/23. Nu är tillbaka i SHL för att stanna. För en Skellefteå-kille som Barkemo blir det många speciella matcher under säsongen, speciellt med Björklöven tillbaka i finrummet. För honom blev därför finalförlusten mot just Björklöven i den hockeyallsvenska finalen extra smärtsam.

– Man hatar ju verkligen Björklöven. Och Luleå . Och nu måste jag väl hata Modo också. Jag har aldrig gillat dem, men nu hatar jag dem ännu mer, säger han.

Barkemo kom till BIK Karlskoga 2024 och gjorde totalt 125 matcher och 43 poäng för värmlänningarna. Nu hoppas 22-åringen fortsätta på inslagen väg.

– Karlskoga är bra på att utveckla spelare och skicka dem vidare. Jag känner att jag mognat i mitt spel under min tid där och jag hoppas att det kan ta mig framåt här. Jag vill spela som jag gjorde i Karlskoga. Jag vill köra mitt spel och våga ha kul där ute.