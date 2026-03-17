Timrå: Säsongsanalys och framåtblick

Efter en usel avslutning på säsongen missade Timrå slutspel. Nu väntar en rejäl ombyggnation – både på isen och i båset. Måns Karlsson tittar här på vad som gick fel den här säsongen – och hur man bör tänka med nästa säsongs lagbygge.

Den röriga tränarfrågan.

Målvaktens jättetapp.

Siffrorna som visar: Urusla produktionen.

Hur många spelare håller egentligen bra SHL-klass?

De positiva utropstecknen: ”Väldigt fina siffror”

I samma läge som Leksand?

Så kan de ställa upp nästa säsong – spelartyperna som behöver värvas.

Detaljen som kan tala för Timrå på spelarmarknaden.

Timrå slutade på en tolfteplats i SHL. Det var runt den placeringen de flesta hade dem på inför säsongen, efter att de tappat tränaren Olli Jokinen, sportchefen Kimmo Kapanen samt stjärnor som Oliver Kapanen och Filip Hållander. Det har också flitigt rapporterats om en besvärlig ekonomisk situation, något som i sin tur gjorde att Timrå var tvungna att värva ungt och billigt. Något som framför allt passade Olli Jokinen, känd för att vara bra på att utveckla spelare.

Istället väntade som sagt en turbulent lågsäsong som gjorde att Timrå fick gå på betydligt mer rutinerade kort, med ”Nubben” som sportchef och superveteranen Tommy Samuelsson som head coach. Där och då möttes två olika filosofier, där det finska nytänkets ihopsatta lag helt plötsligt skulle ledas av två svenska veteraner.

Det var därför ganska svårt att helt få ett grepp om Timrå IK. Men om vi djupdyker lite mer, varför gick det som det gick? Och hur kommer Timrå kunna ställa upp framöver?

Med hjälp av fem rubriker ska jag försöka förklara varför Timrå gick back med närmare 20 poäng jämfört med de tre senaste säsongerna, vilket gjorde den här säsongen till den klart sämsta sedan de var nykomlingar 21/22.