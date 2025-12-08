”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Vdi 32 års ålder har Anton Wedin åkt på ännu en tung skada. Nu får han stöd av nioårige lagkamraten Jonathan Dahlén.

– Han kommer komma tillbaka bättre än någonsin när han är redo, säger Timrå-stjärnan till hockeysverige.se.

Jonathan Dahlén och Anton Wedin. Foto: Bildbyrån (montage).

Ända sedan Anton Wedin föll olyckligt mot isen i mötet med Linköping, 22 november, har oron kring vintern varit påtaglig i Timrå. Inte minst med tanke på att man även tappar tre (!) spelare till Junior-VM i Alfons Freij, Linus Eriksson och Eddie Genborg.

Plötsligt dök ”en skänk från ovan” upp i form av Anton Lundmarks brutna NHL-kontrakt.

– Inte mer än att jag läser något i tidningen där. Jag har ingen aning. Vi har varit borta i fem dagar, så jag hoppas att de har sökt med lyktan hemma, sade en förtegen Tommy Samuelsson om jakten på spelare efter skadan på Wedin, på presskonferensen efter 2–3-förlusten mot Djurgården.

– Sen ser vi att det finns en marknad som inte är så tät, utan man hämtar spelare från Hockeyallsvenskan och sånt. Vi får se, vi får hålla oss friska, vi som är kvar hemma. Nu blir vi av med alla tre, viket är jätteroligt givetvis, och välförtjänt.

Dahlén: ”Kommer komma tillbaka bättre än någonsin”

Värst är det dock för Wedin själv som verkligen inte varit förskonad från skador under de senaste åren.

– Det är jättetråkigt. Jag lider med honom otroligt mycket. Jag är så pass nära honom, och har spelat med honom så många år så jag tycker att det är jättetråkigt. Men han kommer komma tillbaka starkare, det är jag helt övertygad om, säger Jonathan Dahlén när hockeysverige.se pratar med honom på Hovet.

Den nu 32-årige Wedin väntas, precis som 2023, bli borta resten av grundserien. Ett besked som Timrå och Dahlén fick 5 december.

– Han kommer ta det grymt bra. Det är en av de skickligaste spelarna i SHL, så det är ett stort avbräck för oss, men han är stark mentalt och har kommit tillbaka från skador förr. Då har han gjort det fantastiskt, så jag är helt övertygad om att han kommer komma tillbaka bättre än någonsin när han är redo, säger SHL-stjärnan.

Hyllar U20-spelaren: ”Honom har jag bra koll på”

Utöver förstärkningen som Anton Lundmark innebär (läs mer här), är Dahlén även glad över spelarna som kommer att fylla på underifrån.

– Vi har en jätteskicklig spelare i Edwin Annerstedt. Han har gjort det jättebra (i U20) och är grymt skicklig. Vi får väl se om han kommer upp och tränar lite nu, och kanske får vara med i några matcher också. Honom har jag bra koll på, säger SHL-stjärnan till hockeysverige.se.

Wedin beräknas behöva tre månaders rehabilitering.

