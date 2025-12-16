”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Kent ”Nubben” Norberg, Henrik Zetterberg och Emil Berglund utgör sportrådet i Timrå IK.

Tillsammans med en fjärde person, som klubben väljer att hålla hemlig.

– Han har en undanskymd roll i en annan förening, säger ”Nubben” till Sundsvalls Tidning.

Timrå har fyra personer i sitt sportråd, men av dem hålls hemlig. Foto: Bildbyrån (Montage)

Sedan Kimmo Kapanen lämnade Timrå IK inför årets säsong har klubben valt att lägga om sportchefsjobbet.

Kent ”Nubben” Norberg är fortfarande sportchef, men han ingår nu i ett sportråd där flera andra personer också ingår. Sportrådet jobbar tillsammans för att sätta hur Timrås trupp ska se ut för kommande säsonger. Förutom ”Nubben” ingår även Henrik Zetterberg och Emil Berglund, två Timrå-profiler som spelare.

Men även en fjärde person är med i sportrådet. Timrå IK väljer dock att hålla den personens identitet hemlig.

– Ja, vi är fyra stycken, det är vi. Men jag kommer inte att säga vem den fjärde är, säger Kent Norberg till Sundsvalls Tidning och fortsätter:

– Han har en undanskymd roll i en annan förening. Den föreningen vet om det, så det är inget konstigt. Det är ingen hemlighet så, men vi behöver inte gå ut med det heller. Sedan har han kanske inte den beslutande rätten, det är väl ”Zäta” och jag som ytterst tar besluten i allting.

Kent Norberg om sportrådet: ”Gör det jävligt bra”

Kent ”Nubben” Norberg berättar även hur rollerna inom sportrådet är fördelade.

– Jag får ta de lite tråkigare delarna med att förhandla och de är jäkligt involverade i vilka spelare som ska hit och sådant, det passar mig väldigt bra. Vi har två stycken som tittar på mycket hockey, jag tittar också givetvis. Zäta sköter mycket med kontakter med nya spelare och sådana saker. De gör det jävligt bra, säger sportchefen.

Efter halva SHL-säsongen ligger Timrå IK i mitten av tabellen, på åttonde plats, med tolv vinster och 37 poäng så här långt.

