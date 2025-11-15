”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Trots 0–2 med 15 minuter kvar vann Timrå med 4–2 mot Frölunda. Efteråt hade Sebastian Hartmann sedan bråttom från intervjun.

– Skönt att vända en lördag. Man kanske får ta en bira ikväll, säger han i TV4.

Anton Wedin och Sebastian Hartmann. Foto: Bildbyrån/Pär Olert och TV4 (skärmdump).

”Det är väl ganska dåligt, skulle jag säga. Vi har inte gjort mycket rätt”

Trots ovanstående ord från Christian Folin hade Frölunda en 1–0-ledning mot Timrå när endast 20 minuter var kvar att spela av lördagsmötet. Theodor Niederbach var då den enda målskytten i matchen, men i TV4-studion var experterna överens om att Timrå hade varit det bättre laget. 20 minuter senare hade de fått rätt.

Trots att Ivar Stenberg utökade till 2–0 tidigt i tredje var det hemmalaget som drog det längsta strået genom en 4–2-vinst.

– Skönt för Hartmann. Vid den där assisten var det en drömpassning bakom ryggen, till Wedin, och även Wedin som haft det tungt får göra två mål. Det är många bra saker för Timrå den här kvällen, säger TV4:s expert Petter Rönnqvist i sändningen av matchen och fortsätter.

– Det här sättet som man vänder den tredje perioden… det växer man av också. Timrå är starka hemma och har överraskat många med det stabila försvarsspelet som räckt väldigt långt för dem. Det är ett helt annat Timrå i år. Det är mer balanserat.

Hartmann: ”Man kanske får ta en bira ikväll”

Anton Wedin var den som gjorde både 2–2 och 3–2, men ändå var Sebastian Hartmann den stora förgrundsfiguren med den där läckra passen till 2–2, sin totala insats som även gav 4–2-målet – samt svaren i intervjun efter slutsignal.

– Det var kul. Vi hoppade tillbaka på tåget, vi gick ut och krigade för varandra, åker mycket skridskor och då händer det bra grejer. Sen måste man alltid tro på processen också inför tredje, när vi ligger under. Skönt att vända en lördag. Man kanske får ta en bira ikväll, säger han i TV4.