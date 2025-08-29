Derbyförlust för Timrå: ”De är hetare”

3–0 mot MoDo, 4–1 i derbyt mot Timrå IK under fredagen.

IF Sundsvall tar hem segern i SCA Cupen – mot ett besviket SHL-motstånd.

– Starten är för dålig, säger Tommy Samuelsson om Sundsvall i Expressens sändning.

Tommy Samuelsson (höger). Foto: Bildbyrån (montage).

Även om Timrå IK även valde att lufta några av sina juniorer under SCA-mötet med Sundsvall, så var det inte riktigt samma rotation MoDo stått för mot samma motstånd tidigare i veckan. Ändå slutade fredagens uppgörelse med en 4–1-vinst för laget hemmahörandes i Hockeyettan.



IF Sundsvall, som i och med detta säkrade segern i SCA-cupen framkallade därmed följande av Timrå-tränaren Tommy Samuelsson.



– Starten är för dålig. Det är 3–0 efter 21 minuter, så det är klart att det blir en uppförsbacke då. De var mycket aggressivare och intensivare än oss i början. Sen gör de tre i powerplay. De är hetare och villiga att ta kamperna mer än oss i första. Sen får de resultat att gå på, då funkar hockey så här, säger nye tränaren till Expressen i deras sändning.



För Timrå var detta försäsongens fjärde förlust. Den enda segern har kommit mot Skellefteå (3–1, 20 augusti).



– Det är omöjligt att svara på under försäsongen när man möter så olika motstånd som är i olika faser, säger Samuelsson om var hans nya lag är i sin process.

– Det gäller att inte lägga för stor vikt vid det här, givetvis, och sen att vinna hockeymatcher, fortsätter han.



IF Sundsvall – Timrå IK: 4–1 (2–0, 1–1, 1–0)

Sundsvall: Ludvig Westerlund (2), Filip Wiberg (2).

Timrå: Eddie Genborg.



