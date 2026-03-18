Har saknats i båset – får lämna Timrå

Timrå IK fortsätter att tacka av spelare och ledare efter att 2025/26-säsongen avslutats tidigt. Näst på tur är assisterande tränaren Lars Marklund.

Lars Marklund.

”Vi har inte pratat något om framtiden. Nu gäller hälsan i första hand. Sedan får vi ta det andra därefter.”

När Lars Marklund, i slutet av februari, uttalade sig om sin framtid i Timrå var det så det lät. Detta samtidigt som han bekräftade att han skulle saknas i båset resten av säsongen efter en operation.

– Jag fick in bakterier i såret och åkte på ett rejält bakslag. Jag får hjälp här hemma. Nu handlar det om att försöka komma tillbaka och bli bättre. Det har varit tufft, berättade han för Norran.

Nu bekräftar Timrå IK, efter uppgifter från Expressen, att den assisterande tränaren lämnar. Precis som kollegorna Tommy Samuelsson och Morten Madsen.

”Tack för allt Lars Marklund som nu lämnar föreningen i och med att hans kontrakt går ut”, skriver man under onsdagen i sina kanaler.

Den nu 62-årige Marklund har stått i Timrås bås i fyra år. Detta som det första uppdraget efter lång och trogen tjänst i Skellefteå under olika perioder – som sportchef, juniortränare och spelare. Tillsammans med Janne ”X:et” Erixon byggde han upp juniorverksamheten i Västerbotten som nu är en av SHL:s främsta.



Source: Lars Marklund @ Elite Prospects