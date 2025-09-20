Tidigare SHL-stjärnans jättesuccé: ”Allt är av högsta klass”

Joachim Blichfeld, 27, har efter tre sässonger i Sverige lämnat SHL.

På fredagen lossnade totalt för den danska forwarden – som gjorde fem (!) poäng.

– Det här är en fantastisk stad, bra organisation och allt är av högsta klass, säger Joachim Blichfeld till Jatkoaika.

Joachim Blichfeld, tidigare forward i Rögle och Växjö.

Foto: Bildbyåren.

Joachim Blichfeld har en i historia i SHL och har spelat för både Rögle och Växjö, samt Malmös juniorlag. Men efter att dansken spenderat de tre senaste åren i Sverige, fick VM-forwarden kontrakt i Finland inför den nya säsongen.

Under Rikard Grönborgs ledning gjorde han två assister på de tre första matcherna. Men i går, fredag, small det till rejält. Tappara vann sin fjärde raka match – och Blichfeld stod för tre mål och två assister. Grönborgs lag gjorde 8–1 på Kaipa, där Filip Westerlund, Anton Karlsson och deras lagkamrater fick en jobbig kväll.

”En fantastisk stad”

Kaipa är alltså regerande mästare i Finland, efter att ha brutit en treårig titelsvit som Tappara hade radat upp.

– Det här är en fantastisk stad, bra organisation och allt är av högsta klass. Det här är en av de bästa platserna i Europa att spela hockey på. Jag ville komma hit, ta ett steg framåt och hjälpa laget att vinna, säger Joachim Blichfeld till Jatkoaika.

Framgångsreceptet är brett och en homage till Grönborgs ledarskap.

– Jag tycker att vi är ett ganska välbalanserat lag. Momentum förändras mycket under en matchs gång, men vi är bra på att vända det till vår fördel. I förra matchen låg vi under vi, men vi kunde kvittera och vi lyckades vinna från underläge. Det finns mycket passion i laget och jag hoppas att det fortsätter.

Tappara leder serien efter fyra omgångar.