Leksands krisdrag: ”Tjomme” lämnar

Leksand är på väg mot ett kval för att hålla sig kvar i SHL. Nu meddelar klubben att sportchefen Thomas ”Tjomme” Johansson får lämna.

– Vårt fokus nu är att skapa stabilitet och arbetsro, säger styrelseordförande Andreas Gärdsback.

Thomas ”Tjomme” Johansson lämnar Leksand. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

När Leksand, med största sannolikhet spelar kval 2026, kommer Thomas ”Tjomme” Johansson inte längre vara kvar i klubben.

Efter säsongens resultat i SHL, som gett en jumboplats, meddelar nu Dala-klubben att parterna bestämt sig för att gå skilda vägar.

– Vi har haft en bra och konstruktiv dialog med Thomas om nuläget och vägen framåt. I samsyn har vi landat i att detta är den bästa lösningen för både föreningen och Thomas. Vårt fokus nu är att skapa stabilitet och arbetsro kring den sportsliga verksamheten under den avslutande delen av SHL-säsongen, säger Andreas Gärdsback, styrelseordförande i Leksands IF Ishockey AB.

Jesper Ollas ersätter resten av säsongen

In kommer istället Jesper Ollas, som varit ansvarig för juniorverksamheten de senaste åren. Det som tillförordnad General Manager ”med omedelbar verkan”. Han kommer att ansvara för SHL-laget under återstående del av säsongen. Vem som sedan tar över är ännu inte klart.

Den nu 41-årige Jesper Ollas har en lång bakgrund i Leksand, som juniorspelare, samt över 350 matcher i A-laget, varav över 100 som kapten. Sedan karriärens slut, 2019, har han fortsatt sitt arbete för föreningen genom att lyfta juniorer upp till SHL, och vidare.

För både klubben och Thomas Johansson blir detta ett nytt kapitel, efter åtta års samarbete.

– Thomas har varit en viktig del av Leksands IF sedan han tillträdde under säsongen 2018/2019. Under hans tid har föreningen etablerat sig i landets högsta liga och tagit steg i den sportsliga utvecklingen. Vi vill rikta ett stort och varmt tack för hans engagemang och arbete under dessa år, säger Andreas Gärdsback.

