”Tjomme” berättar – därför fick han sparken

Efter åtta års arbete fick Thomas ”Tjomme” Johansson i förra veckan lämna Leksand. I en längre intervju med hockeysverige.se öppnar sportchefen nu upp beskedet, resurserna, och vad som gått fel 2025/26.

Förklaringen vid sparkningen: ”Vad jag fick till mig”

Svaret om resurserna: ”Spelade med väldigt små marginaler då”

Slår fast: Leksand spelar i SHL nästa säsong.

Thomas ”Tjomme” Johansson öppnar upp om avskedet i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

I förra veckan kom beskedet att Leksand sparkar sin General Manager, Thomas Johansson. Detta efter att klubben vill få till en förändring inför avslutningen av säsongen. Rätt läge? Fel läge? Svaret får vi i slutet av mars.

När hockeysverige.se får en intervju med ”Tjomme”, som han allmänt kallas, är han samlad trots det tuffa avslutet i klubben han jobbat för och med sedan 2018.

– Jag har känt av lite det här surret runtomkring och bruset som har varit. När man blir uppkallade i matchloge tre eller fyra på arenan klockan 18.00, har man lite tentakler ute känner man ”Oj, vad är på gång nu?”, säger Thomas Johansson till hockeysverige.se och fortsätter:

– När jag sedan fick beskedet… Jag förstår att klubben vill göra någonting annat med tanke på resultaten vi haft så det har jag inga problem med i det avseendet. Känslan där och då blev att jag fick någon form av sorg eftersom jag vet hur killarna och tränarna mår. Sorgen där och då att få beskedet att jag inte får fortsätta vara nära spelarna och ledarna för att hjälpa dom resten av säsongen, att stå där i frontlinjen utifrån den tuffa säsong vi haft, den blev jobbig.

Det var tre dagar kvar till sista dagen för övergångar och det är mitt inne i slutracet för att hålla Leksand kvar i SHL, varför tror du klubben tog beslutet just nu?

– Det har jag ingen aning om utan det får du nog fråga dom som fattade beslutet.

Hur motiverade klubben beslutet för dig?

– Till mig sa man egentligen bara att man ville ha en förändring på min position. Det var vad jag fick till mig och att styrelsen hade fattat det beslutet.

Fick ”Tjomme” resurserna? ”Väldigt små marginaler”

Tror du laget kommer påverkas i den här situationen när laget ligger sist och man kanske är lite stressade?

– Svårt att säga. När man är i situationen där vi befinner oss är det otroligt viktigt att behålla det positiva och tryggheten så spelarna har något att förhålla sig till.

– Klart att när ett sådant här besked levereras rör det om lite i saker och ting. Tankarna far iväg både hos tränare och spelare ”Oj, vad hände här och varför?” Det kanske byggs upp någon form av frågetecken i alla fall och som vi har jobbat med att hålla borta från vår trupp.

– Sedan vet alla om förutsättningarna och att jag får lämna i det läget där vi befinner oss finns det kanske en logik i att man väljer att göra det nu.

– Det som gör mest ont i mig är att inte få hjälpa killarna vidare, men det skapas nog vissa frågetecken. Så är det nog.

Inför säsongen, fick du resurserna för att bygga både en bred och spetsig trupp?

– Vi har hamnat i en tuff ekonomisk situation och det är inget att sticka under stol med att våra förutsättningar ekonomiskt har tillhört botten i ligan.

– Man kan såklart lyckas ändå med det man gör. Det kräver att laget får vara hyfsat skadefria, alla spelare utvecklas som man vill att dom ska och att bästa spelarna som ska vara ryggraden har sina bästa säsonger.

– Vi spelade med väldigt små marginaler när vi valde den färdriktningen som vi gjorde under våren för att sedan försöka bygga något under sommaren.

– Sedan hade vi behövt kapitalisera mer på första 15, 17 matcherna där vi spelade väldigt bra. Vi lyckades inte ta betalt. Skulle vi tagit betalt då hade vi kanske suttit i en situation där vi hade haft råd med lite skador, en formsvacka och lite sådant. När nu formsvackan och skador kom hade vi inte tillräckligt med poäng på kontot för att kunna parera det.

– Jag skulle säga att det är en del i det hela där vi satte oss i en där vi var väldigt sköra inför säsongen. Vi tog inte betalt när vi behövde ta betalt och hamnade lite i problem. Sedan dess har vi fått jaga.

Thomas ”Tjomme” Johansson. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Blickar tillbaka: ”Det kan jag stå rakryggad i”

Hur har samarbetet med Johan Hedberg, Niklas Persson, David Printz och Alexander Millner fungerat?

– Superbra. Vi har haft ett superbra samarbete. Högt till tak i våra diskussioner. Öppet, ärligt och rakt.

– Jag har känt mig otroligt trygg med hur tränarna jobbar med gruppen varje dag och hur dom förbereder gruppen. Jag tycker samarbetet med både Johan och övriga i tränarstaben har varit magisk.

Om du blickar tillbaka, hur ser du på din tid i Leksand?

– Jag kom ändå in i Leksand då det hade varit en turbulent tid. Jag hade bestämt mig redan från första början att jag skulle göra min grej.

– Jag lyssnar gärna på folk omkring mig, men om jag inte tror att det kommer göra vår organisation på sporten eller vårt lag bättre kommer jag ändå gå min egen väg, det jag tror på. Det kan jag stå rakryggad i och har ingen klump i magen i det avseendet.

– Inte heller har jag hoppat från tuva till tuva när folk har sagt att jag ska göra ditten eller datten. Jag har lyssnat, men valt den vägen jag tror är rätt. Det är jag väldigt stolt över. Jag är också väldigt stolt över den utveckling vi haft och organisationen vi byggt. Den var inte riktigt SHL-mässig när jag klev in i Leksand, men resan på både senior och juniorsidan…

– Det är bara på damsidan vi inte lyckats som vi hoppats på, men på junior och herrsidan har vi satt oss i en position där vi har en otroligt attraktiv utbildning för juniorer och en fullt värdig SHL-organisation med hur man jobbar och förbereder spelare varje dag på herrsidan.

Om vi ser till själva hockeyn, det som skett på isen, vad ser du som höjdpunkten under din tid i klubben?

– Jag har nog inte hunnit reflektera över det ännu. Det finns nog en massa saker som jag tycker att jag ska vara stolt över.

– Är det något jag känner och som ligger utanför sporten är att jag vågat stå på mig och göra det jag tror på. Det är jag otroligt stolt över för det tror jag behövdes i Leksand.

Ett känslofyllt avsked: ”Det var otroligt tufft för min del”

Du var inne och sa adjö till killarna häromdagen, hur var det känslomässigt?

– Tufft. Jättetufft. Känslomässigt. Laget är ju som en extra familj. Vi jobbar så, både jag och Christer (Siik), att vi försöker bygga en familjär känsla där folk ska känna sig trygga och trivas.

– Det ska inte finnas några hierarkiska spärrar på det sättet utan vi ville jobba på det sättet, att killarna ska känna sig sedda och tycka det är kul att vara i Leksand. Det är en viktig del i att kunna locka hit spelare.

– Klart att när man då ska lämna sådana här besked där man ska skilja sig från gruppen är det jättejobbigt. Det var otroligt tufft för min del både känslomässigt och även utifrån att jag inte ska få vara där igen.

Hur har det varit att gå ut på Noret senaste dagarna?

– Jag har inte varit på Noret så mycket utan varit nere i Stockholm och slickat lite sår senaste dagarna. Idag var jag ändå på Hemköp här i Leksand och handlade lite.

– Återigen, jag tycker inte att jag har någonting som inte känns bra och jag känner att jag kan gå med högt huvud, rakryggad och se folk i ögonen, vilket känns bra.

I vilken serie spelar Leksand kommande säsong?

– I SHL.

