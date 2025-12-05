”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand har fått en riktigt dålig första halva på säsongen och ligger just nu sist i hela SHL. Trots det vill inte sportchef Thomas Johansson göra några förändringar, varken på tränarsidan eller spelarsidan.

– Ska man agera så måste det finnas vettiga saker att göra och agera på, säger Johansson till Falu-Kuriren.

Leksands sportchef Thomas ”Tjomme” Johansson. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Leksand har fått en riktigt tuff första halva på SHL-säsongen och ligger just nu sist i tabellen. I dagsläget har de sex poäng upp till säker mark, samt tre poäng upp till nästjumbon HV71. Trots det vill sportchef Thomas Johansson inte göra några förändringar, varken i truppen eller på tränarbänken.

– Ska man agera så måste det finnas vettiga saker att göra och agera på. Vi håller hela tiden, precis som alla andra lag, utkik och ser vad som finns, men vi är inte i den situationen där vi ska agera och ta någon från Hockeyallsvenskan, utan ska vi agera så ska vi ta in någon som kommer och höjer våran nivå, säger han till Falu-Kuriren.

Laget har förlorat sex av de senaste sju matcherna – vinsten de tog var på övertid mot de regerande mästarna Luleå. Enligt Johansson är den största faran att förlusterna börjar tära på spelarnas psyke.

– Vi måste alla, tränarna, jag och spelarna bidra till att killarna håller huvudet högt. Det är egentligen det enda jag är orolig för, när man förlorar mycket så till slut så tappar man det mentala också.

Enligt ”Tjomme” har det dock inte gått så långt ännu.

– Än så länge känner jag inte det i den här gruppen och det är någonting som är positivt, men det är klart att det är min största rädsla är att vi ska börja se alla faror istället för att se möjligheterna.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects