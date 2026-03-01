Fröberg rasar: ”Jag är så jävla förbannad”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Bråket mellan Brendan Shinnimin och Andreas Falk har skapat starka reaktioner. Nu riktar Luleås sportchef Thomas Fröberg hård kritik mot Skellefteå-tränaren.

– Jag har aldrig varit med om något liknande under mina år inom hockeyn, säger han till NSD.

Thomas Fröberg kritiserar Andreas Falk efter bråket med Brendan Shinnimin. Foto: Bildbyrån (montage).

Vid det här laget är det nog ingen som missat det bråk som bröt ut under lördagens Norrlandsderby mellan Luleå och Skellefteå. Det hela har väckt starka reaktioner på flera håll, och skapat diskussioner om vad påföljden egentligen bör bli.

Sent under kvällen rasade även Luleå sportchef, Thomas Fröberg, i en intervju med NSD. Detta då han fått reda på att Brendan Shinnimin, tillsammans med Andreas Falk, anmälts efter bråket med Skellefteå-tränaren.

– Det känns märkligt att en person som inte känner till upprinnelsen till det som hände och bara går på bilderna i TV4 ska anmäla honom, säger Fröberg om det hela, och menar att Shinnimin endast fredade sig själv.

Falk själv ställde inte upp på intervju efter det stökiga mötet.

Fröberg om Falk: ”Jag är så jävla förbannad”

Thomas Fröberg fortsätter sedan med en rejäl känga mot Falk, för hans agerande.

– Jag är så jävla förbannad. Det är för dåligt av honom. Jag har aldrig varit med om något liknande under mina år inom hockeyn och det vore löjligt om Brendan bestraffas, säger han till NSD och fortsätter om detta.

– Bestraffas han undrar jag var vi är på väg. En person som inte deltar i matchen ska inte kunna påverka det sportsliga. Tänk om jag skulle starta ett bråk med någon i motståndarlaget i vår första slutspelsmatch och se till att han blir avstängd. Det skulle kunna få förödande konsekvenser för dem.

Ett beslut från disciplinnämnden väntas komma under söndagen.