Kan lämna Frölunda: ”Ska utvärdera mina alternativ”

Theodor Niederbach ska göra Tre Kronor-debut.

Samtidigt har han en osäker framtid i Frölunda till följd av ett stort NHL-intresse.

– Jag ska sätta mig ner och utvärdera min alternativ och ta processen vidare efter det här, säger Niederbach till hockeysverige.se.

Theodor Niederbach vet fortfarande inte om han blir kvar i Frölunda eller lämnar för NHL. Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Tre Kronor har samlats i Jönköping inför den utbrutna matchen mot Schweiz i Fortuna Hockey Games gör man det med tio debutanter. En av debutanterna är 24-årige Theodor Niederbach i Frölunda.

Efter att ha stått för ett par riktigt starka säsonger i SHL har Niederbach fått förtroendet att dra på sig landslagströjan för första gången sedan JVM 2022.

– Det är klart att det är väldigt roligt och väldigt spännande. Jag ser det som en rolig utmaning och får väl försöka ta tillvara på chansen, säger Theodor Niederbach till hockeysverige.se under tisdagen.

Hur fick du beskedet att du var uttagen i truppen?

– Det var Sam som ringde för drygt två veckor sedan. Han ringde och sade att han var sugen på att ha mig med här till Jönköping och Tjeckien. Det var lite oväntat men jag blev väldigt glad att höra det, säger Niederbach och menar också att det är roligt att få förlänga säsongen efter uttåget med Frölunda:

– Det var ju ett lite surt slut på säsongen för vår del. Jag hade väl någonstans börjat släppa det lite grann och då ringde Sam. Då kände jag direkt suget igen och blev taggad på att fortsätta spela lite matcher.

Det måste ju kännas som ett bra kvitto för egen del att du har spelat så pass bra att du får chansen i landslaget?

– Ja, exakt. Jag tycker att jag har haft en bra säsong i helhet. Det är klart att man har haft lite svackor, men det har de flesta spelarna. Jag tycker ändå att jag har haft en utvecklande säsong och fortsatt att ta kliv.

Succén i Frölunda har lett till en chans i Tre Kronor för Niederbach. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Theodor Niederbach om succén i Frölunda

Theodor Niederbach fick sitt genombrott på SHL-nivå under säsongen 2024/25 i MoDo. Han klev fram som en av MoDos bästa spelare och kom delad etta i interna poängligan med 33 poäng på 51 matcher. Efter att MoDo åkt ut ur SHL flyttade Niederbach tillbaka till Frölunda där succén har fortsatt. 24-åringen har stått för en stark säsong med 32 poäng på 52 matcher och har även starka underliggande siffror.

Precis som resten av laget tappade dock Niederbach lite mot slutet av säsongen. För Frölundas del tog det sedan stopp redan i kvartsfinal sedan laget förlorat med 4-2 i matcher mot Luleå Hockey.

Känner du att du kan vara nöjd med din säsong även om det såklart blev en besvikelse att det tog slut som det gjorde?

– Jo, det kan jag väl ändå säga. Det är klart att jag, eller inte bara jag utan hela Frölunda, hade hoppats på betydligt mycket mer. Ibland blir det så att man hittar inte tillbaka till formen när det väl gäller. I vårt fall straffade det oss ganska rejält. Det är klart att det svider och man hade ju hoppat att vi hade kunnat få ut lite mer av vår säsong.

Säsongen slutade i besvikelse för Theodor Niederbach och Frölunda. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Det gick ju ändå bra för egen del, vad tog du för klivet i spelet efter flytten till Frölunda?

– Jag tycker att jag fortsatte att bygga på mitt spel, precis som jag gjorde även förra säsongen i MoDo. Jag tycker att jag är involverad över hela banan och tar ett ansvar i det defensiva spelet men samtidigt också försöker driva spelet framåt. Det känns som att jag fortsatte att bygga vidare på det. Det är klart att det blev en lite annan roll i Frölunda men jag känner att jag tacklade den på ett bra sätt också.

Kan lämna för NHL: ”Finns intresse”

I och med succén de senaste åren har NHL-klubbar fått upp ögonen för Theodor Niederbach. Han draftades av Detroit Red Wings i andrarundan 2020 men sajnades aldrig av Detroit. Därmed tappade Detroit rättigheterna till Niederbach och han är således ”free agent” på den nordamerikanska marknaden och kan förhandla med alla 32 NHL-lag.

Redan när Niederbach spelade i MoDo uppgavs NHL-klubbar visa intresse för centern. Han själv har också varit tydlig med sin ambition att ta sig till NHL. I februari uppgav sedan Expressen att ”mer än hälften” av klubbarna i NHL har anmält sitt intresse för Theodor Niederbach inför nästa säsong. Efter säsongens slut med Frölunda har det däremot varit tyst kring Niederbach.

Hur ser läget ut, finns det ett konkret intresse även nu efter säsongen?

– Ja, det är klart att det har funnits intresse. Jag ska väl sätta mig ner och utvärdera det litegrann och ta den processen vidare nu efter det här. Det är klart att jag började fundera över den delen efter säsongen men nu när Sam ringde mig så blev det lite att lägga det på is litegrann och fokusera på det här uppgiften.

Theodor Niederbach kan lämna Frölunda om han får ett avtal i NHL. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Du har grejer att ta ställning till då?

– Jaja, det är klart. Som jag sade finns det intresse och jag kommer att se över det och utvärdera det framöver.

Men du vet inte om du kommer tillbaka till Frölunda eller hur det blir då?

– Som sagt, jag har inte satt mig in i den processen än. Det är fokus på den här uppgiften och den här utmaningen som gäller för min del nu. Jag ser väldigt mycket fram emot att spela med Tre Kronor och det är där mitt fokus ligger. Min målsättning nu är ju att kunna vara med hela vägen (till VM). Det är en utmaning men även en väldigt häftig och rolig utmaning. Jag vill ju visa mig från mina bästa sidor och visa att jag kan det, avslutar Theodor Niederbach.

