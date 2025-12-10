”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Theodor Lennström var skadad under hela försäsongen och är återigen skadad. Till en början var prognosen att 31-åringen skulle vara tillbaka efter landslagsuppehållet – nu står det klart att återkomsten dröjer till efter jul.

– Nu har han varit borta några veckor och vi får se hur det läker ut, säger backen till Corren.

Theodor Lennström. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

Den välmeriterade LHC-backen Theodor Lennström fick en brokig start på säsongen, likt hela Linköping. 31-åringen missade hela försäsongen med en skada men var redo för spel till säsongspremiären.

I slutet av november åkte dock backen återigen på en skada och har inte spelat under december. Till en början var prognosen att Lennström skulle vara tillbaka efter landslagsuppehållet i mitten av december – nu står det dock klart att comebacken kommer dröja längre än så.

– Nu har han varit borta några veckor och vi får se hur det läker ut. Svårt att ge någon exakt tidsram, men han kommer inte att träna med laget nästa vecka och är inte aktuell för spel förrän efter jul, säger sjukgymnas Jonas Emmoth.

Även nyckelspelaren Remi Elie har varit skadad under stora delar av säsongen och har bara spelat två matcher för sitt Linköping. När 30-åringen kommer att göra comeback är ännu oklart. Även centern Johan Johnsson har varit ute med skada, men är nu på väg tillbaka i full träning.

– Johan tar bort gipset den här veckan och om allt ser okej ut har vi goda förhoppningar om att han kan vara spelklar före jul.

Source: Theodor Lennström @ Elite Prospects