Storlöftet skriver A-lagskontrakt: ”En framtidsman”

Theodor Hallquisth i Örebro är en av Sveriges mest lovande backar födda 2007. Nu har talangen skrivit på ett tvåårskontrakt med SHL-klubben.

– Med sitt driv har Theo imponerat på oss under sina två år här, säger sportchef Henrik Löwdahl i ett presmeddelande.

Örebros Theodor Hallquisth inför ishockeymatchen i SHL mellan Timrå och Örebro den 28 december 2024 i Timrå.

Foto: Pär Olert / Bildbyrån.

Det blev tolv SHL-matcher redan den här säsongen. Samtidigt var Theodor Hallquisth en kraft i J20 Nationell och stod där för 22 poäng på 41 matcher. Han avslutade även säsongen med att spela en nyckelroll i Småkronorna som tog brons i U18-VM.

I den turneringen blev det en assist på sju matcher.

Till nästa säsong ses han även som en outsider för att ta en plats i JVM-truppen som underårig. Nu står det också klart att Örebro fortsätter att satsa på honom. Redan nu väljer klubben att skriva ett tvåårigt hybridavtal mellan junior- och seniorkontrakt. En liknande lösning som Örebro gjorde med bland annat Melvin Fernström och Luka Radivojevic inför den här säsongen.

– Först och främst känns det otroligt kul att vi kan lyfta upp ytterligare en spelare från våra egna led. Med sitt driv har Theo imponerat på oss under sina två år här. Vi ser Theo som en framtidsman och att vi har en spännande resa framför oss, säger Henrik Löwdahl.

Theodor Hallquisth har gjort två säsonger i Örebro

Backen kom till Örebro från SDE för två år sedan. Redan under sin första säsong i klubben blev det en guldmedalj i J18-SM. Den här säsongen har Theodor Hallquisth gått från klarhet till klarhet och landslagsdebuterade under säsongen. Han var inte med i truppen till Hlinka/Gretzky-cup men spelade sig sedan in i truppen och blev en given spelare när det var dags för VM.

Noterbart är också att storebro Wilhelm Hallquisth, född 2005, var med och spelade junior-VM senast. Han hör till vardags hemma i HV71 men har blivit utlånad till Södertälje inför nästa säsong.

– Så klart en dröm att få skriva mitt första A-lagskontrakt. Jag har haft två väldigt bra och utvecklande år här och ser verkligen fram emot att fortsätta utvecklas i Örebrotröjan, säger 17-åringen själv.