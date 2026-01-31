Irritationen i HV71: ”De är ju fyra stycken”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det blev irriterad flera gånger om mellan HV71 och Luleå. Inte minst efter hemmalagets Mattias Tedenby fick en klubba mot ögat av Heikki Liedes.

– De är ju fyra stycken så de ska ha lite koll överallt, säger HV-kaptenen Olle Alsing i TV4 under 2–1-matchen.

HV71:s Olle Alsing och Mattias Tedenby. Foto. Bildbyrån (montage).

Efter en lite avvaktande start på andra perioden smällde det till ordentligt i Husqvarna Garden under lördagen.

Luleås Heikki Liedes hade träffat HV71:s Mattias Tedenby i ansiktet med sin klubba, och publiken skrek i frustration när ingen av domarna hade en utvisning på armen. Till slut, efter granskning, blev straffet 2+2 minuter, samtidigt som Tedenby klev av med blodet rinnandes från ögat.

– Han visar tydligt att det kändes. Så där ser det ut hos Tedenby. Det är en klubba som kommer upp. Nu såg den väl inte ut att vara medveten får Liedes i det här fallet, säger TV4:s kommentator Andreas Åberg i sändningen.

Men det tog inte slut där.

Olle Alsing om domarna: ”De är ju fyra stycken”

Strax efter denna utvisning skrek publiken på nytt. Nu efter att Luleås Mathias Bromé såg ut att sätta en klubba eller handske i ansiktet på Axel Rindell. HV71 satte 2–1 genom Jonathan Ang i powerplay, men ville spela fem mot tre och var riktigt irriterade.

I TV4:s pausintervju gav lagkapten Olle Alsing sin syn på det hela.

– Det är hetta i hockey, det händer grejer hela tiden åt båda håll. Då är det upp till domarna att döma och göra sitt jobb, så får vi tänka på att spela hockey, säger han och fortsätter om händelserna i slutet av andra perioden.

– Domarna tar de grejerna de ser, och de grejerna de ser är svårt att inte ta för. Jag hoppas de tar de dem ser. Sen är det svårt att ta saker de bara får reagera på från publiken och båsen. Men de är ju fyra stycken så de ska ha lite koll överallt.

Tedenby kom senare tillbaka till spel.

Mötet slutade även 2–1, och på slutsignal rök Hedqvist och Bromé ihop med Hatakka och Rindell.