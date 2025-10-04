Djurgården vann stort – trots tavlan: ”En rejäl miss”

Magnus Hellberg, 34, gjorde på lördagen ett ingripande han nog helst vill glömma.

Malmö kunde vända på underläget efter en passning från Janne Kuokkanen som letade sig hela vägen in i mål.

– Det är en rejäl miss av djurgårdsförsvaret, konstaterar kommentatorn Björn Oldéen i TV4.

Segern blev Djurgårdens till slut och segersiffrorna skrevs till 5–3.

Magnus Hellberg stod för en tavla i den första perioden mot Malmö. Foto: Bildbyrån

Storstadsmötet mellan Djurgården och Malmö stod 1–1 i slutet av den första perioden när Malmö tog ledningen genom Janne Kuokkanen.

Men trots att poängkungen är en farlig spelare offensivt var det kanske inte ett av de svåraste målen han har gjort. Från kanten av tekningscirkeln lade den finske forwarden en lös passning mot mål där Carl Persson stod, men det blev missriktad och letade sig in i mål i stället.

”Den ska han ha alla dagar i veckan”

Magnus Hellbergs ingripande, eller brist på ingripande, var något Oldéen också studsade på.

– Den ska han ha alla dagar i veckan.

På sex matcher i SHL innan dagens match mot Malmö har Magnus Hellberg släppt 23 mål i SHL

Men om tavlan var en tung smäll för Djurgården och Hellberg, så lyckades man ändå återhämta sig riktigt bra och gjorde tre obesvarade mål i den andra perioden. Med en period kvar stod det 4–2 till Djurgården, efter bland annat två mål från en stekhet Anton Frondell.

Det skulle bli hattrick för supertalangen och Djurgården vann till slut med 5–3.