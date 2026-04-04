Svårt debutår – berättar nu: ”Varit tufft psykiskt”

Konrad Grönlund
David Lilja vann guld med Luleå förra säsongen.
Sedan blev det flytt till Timrå, en flytt som inte blev särskilt lyckad.
– Det är väl ingen hemlighet att det varit tufft psykiskt, säger han till ST.nu.

David Lilja. Foto: Pär Olert / Bildbyrån

Den regerande svenska mästaren David Lilja lämnade Luleå efter SM-guldet. Flytten bar till Timrå, och en förhoppning om en större roll. Men i Timrå både missade laget slutspelet och Lilja själv stod bara för sju poäng (2+5) under sin första säsong.

För Sundsvalls tidning berättar han nu hur han ser på säsongen, som blev tuff för honom själv.

– Svårt att säga bara så där. Något som är jävligt enkelt att säga handlar om självförtroendet man har på isen. Det kom aldrig riktigt i år och jag kan väl inte komma ihåg en gång jag gjorde de grejerna som jag är bra på.

Erkänner: ”Har varit en prövning jag aldrig varit med om”

David Lilja har överlag haft en tung säsong psykiskt.

– Det är klart det har varit en prövning som jag aldrig varit med om förut. Jag har varit med om att det har gått sämre i vissa perioder tidigare, men det har alltid vänt någon gång, jag hade några bra matcher i rad efter jul. Då tänkte jag att jag var på gång, men jag fick det inte riktigt att lossna i år, säger han.

– Det är väl ingen hemlighet att det varit tufft psykiskt.

Timrås säsong är slutspelad sedan man missade slutspelet i sista omgångarna på grundserien. Slutplaceringen i SHL blev en tolfteplats.

