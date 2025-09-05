I HV71 råder förbud mot energidryck i tränings- och matchmiljö för ungdomarna i föreningen.

När SHL och SDHL nu har gått ut med ett nytt samarbete med energidrycksjätten Red Bull, ser dock inte HV71 så hårt på det.

– Vi har fortfarande det förbudet och de får inte dricka energidrycker här i våra lokaler. Men det är möjligt att det finns en risk att det påverkar, säger klubbdirektören Richard Nylin.

Richard Nylin och hans HV71 har ett rådande förbud mot energidrycker i klubben.

Foto: Montage av bilder från Bildbyrån

Red Bull har ingått centrala sponsoravtal med såväl SHL som SDHL. Samtidigt råder det ett förbud mot energidrycksförtäring i HV71:s ungdomsled. Så sent som förra veckan gick HV71 ut med ett klipp på sociala medier där den tidigare spelaren Oscar Sundh pratar med juniorerna om detta förbud.

Hockeysverige ringde upp HV:s klubbchef Richard Nylin för att ställa ett par frågor kring ämnet. Själva avtalet i sig har inte Nylin och HV några synpunkter kring.

– Om nu ligan har skrivit ett avtal med en central partner som är riktat mot elitverksamheten, ska det inte påverka våra ungdomar, säger han och fortsätter.

– Vi har fortfarande det förbudet och de får inte dricka energidrycker här i våra lokaler. Det är möjligt att det finns en risk att det påverkar. Sen är det väl så att Tre Kronor har Nocco som sponsor, det kan man se på samma sätt utifrån energidrycksaspekten. Och inte heller där är jag inläst på hur det ser ut med det avtalet.

”Då är det jättepositivt”

I och med att SDHL också omfattas av avtalet blir det pengatillskott in i damhockeyn också.

– Kommer det in pengar till damhockeyn är det jättepositivt, men det är också viktigt att pengarna kommer in i ungdomsverksamhet och så.

SHL menar att ni klubbar har reagerat mestadels positivt på att Red Bull kliver in som sponsor, har ni haft något att säga om det?

– Det är deras beslut, det är centralt avtal i SHL. Inte mig veterligen har vi haft något att säga men det är något du får ta med SHL vad gäller den frågan.

Förra veckan gjorde Expressen en intervju med Jenny Silfverstrand, vd på SHL, som frågan ovan grundar sig på.