Succéns sågning: ”Det måste vi lägga av med”

Mark Friedman har varit en frisk fläkt i Rögle och tillsammans med laget skördat framgångar hittills.

Men kanadensaren är inte nöjd med hur de två senaste matcherna har sett ut.

– Det känns som vi är långsamma i alla delar av spelet just nu. Det måste vi lägga av med och hitta tillbaka, säger han till Helsingborgs Dagblad.

251028 Rögles Mark Friedman under ishockeymatchen i SHL mellan Rögle och Frölunda den 28 oktober 2025 i Ängelholm. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN / kod PA / PA1102

Mark Friedman har stått för en start i Rögle BK som inte gjort någon besviken. Som back har han gjort tio poäng på 20 matcher, och varit en frisk fläkt i Dan Tangnes ramstarka Rögle.

Men senast mot Växjö på lördagen förlorade laget i sista sekunden efter ett avgörande från hemmalaget i Småland som var hjärtkrossande för skåningarna. Nu kritiserar Mark Friedman sitt Rögle stort.

”Det måste vi lägga av med”

Trots seger med hela 5–1 mot Färjestad dessförinnan är han inte nöjd med hur laget har sett ut efter uppehållet.

– Vi har inte hittat vårt spel efter breaket. Jag vet att vi vann med 5–1 mot Färjestad, men vi gillade inte hur vi såg ut då. Det fördes över till den här matchen och vi hade vår bästa period i tredje, säger han till HD och fortsätter.

– Vi spelar inte hockeyn som bär vårt varumärke och vi åker inte skridskor, utan är reaktiva i stället för proaktiva. Vi tar inte initiativ med eller utan pucken. Det känns som vi är långsamma i alla delar av spelet just nu. Det måste vi lägga av med och hitta tillbaka.