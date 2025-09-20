Brynäs-seger med 4–3 efter straffar

Jack Kopacka matchvinnare för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Brynäs spelade mot Örebro Hockey hemma i en riktigt jämn match i SHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen, och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Jack Kopacka för.

Brynäs–Örebro Hockey – mål för mål

Örebro Hockey tog ledningen i första perioden genom Patrik Puistola.

Johannes Kinnvall och Linus Ölund gjorde att Brynäs vände till underläget till ledning med 2–1. Brynäs utökade ledningen genom Jakob Silfverberg efter 7.19 i andra perioden.

Örebro Hockey reducerade dock till 3–2 genom David Quenneville med 3.39 kvar att spela av perioden. 16.34 in i tredje perioden slog David Quenneville till på nytt på pass av Patrik Karlkvist och Patrik Puistola och kvitterade. I straffläggningen var det Brynäs som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Jack Kopacka för.

Örebro Hockeys Patrik Puistola stod för tre poäng, varav ett mål och Patrik Karlkvist hade tre assists. Jack Kopacka gjorde ett mål och totalt tre poäng för Brynäs.

Förlusten var Örebro Hockeys andra uddamålsförlust.

När lagen senast möttes blev det seger för Brynäs med 6–3.

På torsdag 25 september 19.00 spelar Brynäs borta mot Malmö, och Örebro Hockey borta mot Växjö.

Brynäs–Örebro Hockey 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (6.04) Patrik Puistola (Patrik Karlkvist, Kalle Kossila), 1–1 (11.47) Johannes Kinnvall (Bobby Trivigno, Jack Kopacka), 2–1 (14.38) Linus Ölund (Jack Kopacka, Bobby Trivigno).

Andra perioden: 3–1 (27.19) Jakob Silfverberg (Oskar Lindblom, Anton Rödin), 3–2 (36.21) David Quenneville (Patrik Puistola, Patrik Karlkvist).

Tredje perioden: 3–3 (56.34) David Quenneville (Patrik Karlkvist, Patrik Puistola).

Straffar: 4–3 (65.00) Jack Kopacka.

Nästa match:

Brynäs: IF Malmö Redhawks, borta, 25 september

Örebro Hockey: Växjö Lakers HC, borta, 25 september