STOR RANKING: De 50 (!) hetaste spelarna i Sverige inför draften 2026

Det har blivit någon av en sommartradition på hockeysverige.se – och det är klart att Jimmy Hamrins uppskattade draftranking kommer även i år. Hockeysverige.se’s juniorexpert listar här de 50 hetaste spelarna i Sverige inför draften 2026, som genomförs i Buffalo 26-27 juni.

Sex importer tar plats på listan.

Var nära VM-truppen – får nu en sista chans att draftas.

Draftas JVM-backarna?

Gjorde bara tre mål i U20-serien – men väntas gå tidigt.

Hur tidigt går Småkronornas guldhjältar?

Gjorde succé i Hockeytvåan.

”Borde valts till bäste back i U18-VM”

Så bra spås Viggo Björck bli.

Stenberg hyllas: ”Blivande toppspelare i NHL”

Dags för mig att summera arbetet med NHL-draften under säsongen med att sätta ihop min topp 50-lista över spelare som spelat i Sverige 25/26.



Jag har under de år jag gjort sådana här rankningar aldrig sett en så stark topp-3 som Sverige kan visa upp som inför den här draften, där jag ser en chans att alla tre kan väljas bland de tio första spelarna som väljs. Detta efter en säsong där vi vunnit guld både på U20 och U18 dessutom. Ivar Stenberg utmanar om att gå etta i hela draften, som alla vet.



Viggo Björck är en av de smartaste spelare jag scoutat och det finns skäl att påstå att han är den mest framstående U18-centern i Sverige under hela 2000-talet. Den fråga hela draftåret handlat om med honom är dock egentligen inte hur bra han är nu, utan vad han kan bli när han är som bäst. På det sätt att han klarat varje utmaning han ställts inför har han gjort det svårare för alla att tvivla på att han kommer fortsätta utveckla det han behöver utveckla.



Malte Gustafsson har å sin sida vuxit under säsongen och har i mitt tycke mer spännande potential än andra högt rankade backar som OS- och VM-meriterade letten Alberts Smits och den inför säsongen kanske mest hajpade backen, Keaton Verhoeff, som svalnat ju längre säsongen gått. Det gör att det även börjar se troligt ut att även Malte kan ta sig in på topp 10. Jag skulle faktiskt inte trilla av stolen i chock om Malte faktiskt väljs före Viggo Björck också om det är ett lag som föredrar just en back i de val av draften där Viggo är aktuell.



En fortsatt obesvarad fråga bara några veckor innan draften är vem som kommer att väljas som nummer ett. Ivar Stenberg är en av få spelare vi fått fram som kan bli elitspelare på NHL-nivå. Det är Rasmus Dahlin, Leo Carlsson och Lucas Raymond av spelare födda på 2000-talet som ligger på den talangnivån. Stenberg skulle jag spontant slänga in tvåa bakom Dahlin men att det är relativt jämnt. Han har inte Leos storlek men matchar i stort sett alla övriga egenskaper.

Ivar rankas bakom Gavin McKenna i de flesta publika rankningar och mycket av det handlar om att McKennas skills är mer speciella, vilket de är. Hans klubbteknik och playmaking-egenskaper är mer tekniskt avancerade, vilket ger ett högre tak på hur bra han kan bli. Stenberg är å sin sida mer allround och kan också skapa målchanser från fysisk kontakt, vilket McKenna har haft bekymmer med. Stenberg har också visat en förmåga att växa med utmaningar och i viktiga matcher där jag tycker att McKenna inte lyckats komma upp stort hittills. Med tanke på att det är Toronto som väljer först så kan jag undra hur en sådan som McKenna skulle hantera den pressen.

Totalt sett vet jag inte om jag tycker det finns något tydligt gap playmaking-mässigt mellan de två av det vi sett hittills heller. Jag skulle nog luta åt Stenberg, men med det sagt så finns det en vass amerikansk back i Chase Reid, inte långt bakom talangmässigt också.

Sverige-rankingen

Graderingsskala:

A: Första rundan

B: Andra rundan

C: Tredje till femte rundan

D: Sjätte till sjunde rundan

Potentiell roll:

Elit: Stjärna i förstakedja, försteback eller toppmålvakt.

Topp 6-forward: Kan driva offensiv i en första- eller andrakedja.

Mitten 6-forward: Kan bidra offensivt i en andra- eller tredjekedja.

Botten 6-forward: Defensiv rollspelare och breddproducent.

Topp 4-back: Kan spela på två backpar. Bra åt båda håll.

Femte-/Sjätteback: Defensiv roll eller enkel puckrörlig back.

1a-/1b-målvakt: Ibland mest etta och ibland mest back-up.

Breddmålvakt: Reserv/back-up.

Årets draftkull (DY) är spelare födda efter 15 september 2007 till samma datum 2008. I just denna ranking kom bara spelare av denna kull med men det finns några äldre som är aktuella också. Dessa skrivs med D+1, +2 eller +3 beroende på hur många gånger tidigare de har haft åldern inne för att bli draftade.

De 50 hetaste spelarna i Sverige inför NHL-draften

Fotnot: Klubbarna som står intill spelarna är den klubb spelaren representerade den senaste säsongen.