Stjärnvärvningens glädje – låg bakom FBK:s seger

Färjestads Radim Zohorna är en av ligans stora prestigevärvningar.

Mot Malmö på torsdagen gjorde han det matchavgörande målet i 5–2 segern i Mariestad.

Zohorna i matchen mot Frölunda i Strömstad.

Foto: Bildbyrån

Färjestad och Malmö har drygt två veckor kvar till lagens respektive SHL-premiärer. Och för Färjestads del har försäsongen hittills varit rätt lyckad. Om man bortser från att de förlorade ”finalen” mot Frölunda i Strömstad Hockey Classic med 5-2, har det blivit idel segrar.

Malmö har blandat och gett och kom till matchen mot Färjestad efter ett par matcher i Österrike. Torsdagens match i Mariestad var länge målmässigt jämn. Efter att lagen gjort varsitt mål i den första perioden, tog Malmö ledningen en minut in i andra perioden genom Axel Sundberg.

Presenterade sig i sitt nya lag

Men sedan blev det fyra raka mål för Färjestad. Viktor Lodin stod för två mål, varav det sista i tom kasse.

Ett glädjebesked för Färjestad bestod även i att Radim Zohorna klev fram och satte matchvinnande 4–2 målet i den sista perioden. Överlag gjorde den storvuxna spelaren en bra insats för sitt Färjestad.

Färjestad möter Rögle i premiären och Malmö reser till Luleå.