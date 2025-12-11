Stjärnbacken tillbaka i träning: ”Går enligt planen”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping HC har rest sig efter en tung start.

Men någon Oscar Fantenberg i spel under säsongen, det räknar inte han själv med.

– Nej, det gör jag inte, säger han till Corren.

Fantenberg är tillbaka i träning. Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN / COP 308 / MN0139



SHL-starten blev mardrömslik för Linköping.

Nog tusan hade den blivit bättre med lagkaptenen Oscar Fantenberg i laget. Efter att i somras ha meddelat att han skulle missa hela säsongen med största sannolikhet, har inte Fantenberg gått på is förrän nu.

Med tiden har såväl LHC:s tuffa start som Fantenbergs skada ebbat ut något och på onsdagen gjorde han alltså sin isträningsdebut.

– Det tar lång tid och jag vill inte hoppa över något steg för att skynda på det. Så här långt går det enligt planen, säger han till Corren.

Räknar inte med spel den här säsongen

Det betyder dock inte att han är tillbaka i spel. När han av tidningen får frågan om han hoppas kunna spela i februari och framåt svarar han tydligt.

– Nej, det gör jag inte.

Det är inte ens säkert att det blir spel igen, vilket det tidigare befarats kring.

– Läkarna kan inte garantera att allt blir jättebra och att jag kan spela på den här nivån. Det ser bra ut, men går inte att ta för givet. Jag tränar för att jag ska spela igen och oroar mig inte på det sättet. Om det skulle vara så illa att det inte går får jag ta det därifrån.

