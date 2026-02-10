Stjärnan tillbaka i Frölunda: ”Det är jätteviktigt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölunda är i en riktigt tung trend och Jacob Peterson, 26, har haft problem med en handskada.

I den viktiga toppmatchen mot Växjö på tisdagen gör han comeback, rapporterar GP.

– Det är jätte-, jätteviktigt för oss, säger Robert Ohlsson till tidningen.

Jacob Peterson spelar i kväll mot Växjö. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / COP 89 / MI0919

Frölunda-centern Jacob Peterson lämnade Rögle mitt i förra säsongen för att flytta ”hem” till Västsverige och Frölunda. Forwarden spenderade junioråren och gjorde några framträdanden under guldåret 2019. Men sedan dess har han gjort ett år i Färjestad och tre säsonger i Nordamerika.

Under säsongen har han varit en viktig center för Frölunda med sin mångsidighet. Nu står det klart att han förstärker centersidan till matchen mot Växjö Lakers. Detta i en ensam hängmatch som spelas på tisdagen i Göteborg. Frölunda har förlorat fem matcher i rad och behöver nu bryta trenden mot ett Växjö som går bra. När lagen möttes förra torsdagen i Småland, vann Frölunda med 3–1.

– Det är jättebra för oss. Det är en center och en duktig spelare som kan driva spelet för oss. Det är jätte-, jätteviktigt, säger tränare Ohlsson till GP.

Under säsongen har han gjort 15 poäng på 33 matcher för göteborgarna.



Source: Jacob Peterson @ Elite Prospects