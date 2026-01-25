Stjärnan stängs av – efter förseelsen i storförlusten

För andra gången under Cam Abbotts ledning stod Färjestad för en megakollaps.

Efter 2–8 förlusten i Timrå stängs nu stjärnforwarden Oskar Steen av.

Oskar Steen, Färjestad, får sitta av två matcher. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN / COP 185 / FK0435

Det var i lördagens match mot Timrå IK på bortais som Oskar Steen slashade David Lilja när Timrå tryckte på för att göra 6–2.

Till slut förlorade Steens Färjestad med 2–8.

Nu står det klart att forwarden stängs av i två matcher och därmed missar Steen matcherna mot Frölunda på Örebro på torsdag och på lördag.

Det har varit en tung säsong för den tidigare NHL-forwarden. På 29 matcher har han gjort blott elva poäng. Jämför man med återkomstssäsongen 2024/25 så stod forwarden för 45 poäng varav 30 mål.

27-åringen spelade 60 NHL-matcher för Boston Bruins och 221 i AHL för Bostons farmarlag Providence.

Source: Oskar Steen @ Elite Prospects