Jonathan Dahlén, 27, utgår sent från Timrå-truppen.

Till kvällens match mot Brynäs IF lämnar stjärnan återbud av privata skäl.

Jonathan Dahlén utgår sent från matchtruppen. Foto: Bildbyrån

Timrå IK har fått en lysande start på SHL.

Men efter att ha vunnit samtliga matcher i omgång två till och med fem har man nu förlorat två raka matcher. I lördags i Stockholm med 2–4 mot Djurgården och på tisdagen efter förlängning med 1–2 mot Rögle på hemmais.

Nu lär det bli ännu svårare för Timrå att vända på den korta men negativa trenden. På torsdagen möter man Brynäs på bortais i Gävle, och därifrån har nu Jonathan Dahlén lämnat för att åka hem till Sundsvall.

Stjärnan har inlett säsongen lysande

Föreningen uppger att han utgår ur truppen av privata skäl.

Det är inte bara Timrå, som ligger på femteplats i SHL, som fått en fin start på säsongen. Även 27-åringen har inlett säsongen starkt genom att göra åtta poäng på sju matcher, varav sex mål.