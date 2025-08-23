Stjärnan har en önskan: ”Ber till hockeygudarna”

Leon Bristedt är tillbaka och i målform.

Då undrar du hur stjärnan ska hålla sig skadefri under en hel säsong?

– Dels en hel del slump och tur. Du ska ha lite flyt där – jag ber till hockeygudarna att de är snälla mot mig, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Leon Bristedt efter matchen mot München i går.

Foto: Bildbyrån

Att Leon Bristedt är en skicklig spelare på SHL-nivå betvivlar ingen. Men skadeproblemen har gjort att 30-åringen senaste sex åren spelat max 46 matcher om året, och senast i Rögle blev det bara 29 matcher.

Nu när vicekaptenen ska göra sin andra säsong hemma i Rögle efter sejouren i Davos i Schweiz, ställer han in ett tydligt mål.

– Först och främst ska jag spela fler matcher än förra året och se till att kroppen är hel, så att jag kan vara på isen och bidra och inte behöva sitta på läktaren eller i omklädningsrummet. Det är mitt stora mål: att se till att hålla kroppen i trim och att den är frisk, säger han till Helsingborgs Dagblad.

”Jag ber till hockeygudarna”

Hur ska då Bristedt hålla sig frisk, kan man undra.

– Dels en hel del slump och tur. Du ska ha lite flyt där – jag ber till hockeygudarna att de är snälla mot mig, säger han till tidningen.

När Rögle i sin första träningsmatch mötte Färjestad, avbröts matchen och spelades inte klart. Därför var matchen mot Red Bull München i premiärmatchen av Red Bull Salute startskottet för Rögles säsong.

Bristedt och Ferguson, de tidigare lagkamraterna, pratar med varandra efter matchen.

Foto: Bildbyrån

I segern med 4–1 mot Brady Fergusons München var det flera viktiga kvitton som Rögle fick.

Leon Bristedt öppnade målskyttet och Daniel Zaar gjorde en assist i comebacken. Därtill gjorde stjärnförvärvet Fredrik Olofsson mål i boxplay.