Stefan Enbom har varit vd för Luleå sedan 2013. Nu står det klart att han kommer att lämna klubben efter den kommande säsongen.
– Jag kommer att fortsätta ge allt för Luleå Hockey under den kommande säsongen, säger 64-åringen.
Det var över tolv år sedan Stefan Enbom tog över som vd för Luleå Hockey. Nu har 64-åringen bestämt sig för att den kommande säsongen blir den sista i klubben. Under onsdagen meddelade Luleå att han själv har valt att kliva av uppdraget.
– Stefan är en väldigt omtyckt och respekterad ledare, både inom föreningen och runt om i hockeysverige. Och han har med sitt lugna ledarskap och tillsammans med föreningens medarbetare fått Luleå Hockey till den välmående förening som vi alla älskar, säger styrelseordförande Ann-Christin Viklund i ett pressmeddelande.
Höjdpunkten hittills på tiden i Luleå är så klart SM-guldet för ett par månader sedan. Men ännu finns det tid för att vinna ett till guld. Det är inte förrän nästa sommar som det kommer att gå i kraft.
Stefan Enbom går nu in på sin 13:e säsong i sin roll som vd för Luleå. Från och med sommaren 2026 väntar däremot andra utmaningar.
– Det här är ett beslut som har vuxit fram hos mig under det senaste året och det känns väldigt bra att kunna lämna över en väl fungerande organisation/förening till nästa klubbdirektör. Det är dags för mig att jobba med andra utmaningar i ett mer hanterbart tempo.
