Djurgården förlorade mot Skellefteå

Skellefteå AIK vann med 3–2 mot Djurgården

Andreas Johnson matchvinnare för Skellefteå AIK

Andra raka segern för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK segrade borta mot Djurgården i SHL efter en mycket stark tredje period. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Skellefteå AIK fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (0–0, 0–0, 2–3).

Djurgården–Skellefteå AIK – mål för mål

Första perioden blev mållös, likaså andra perioden.

Skellefteå AIK startade tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning. Men Djurgården svarade och gjorde 1–2.

Därefter var det dock Skellefteå AIK som avgjorde. Laget gjorde 1–3 med åtta minuter kvar att spela genom Andreas Johnson på pass av Lars Bryggman. Djurgården hann få in en reducering till och slutresultatet blev 2–3.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Djurgården med 16–13 och Skellefteå AIK med 19–19 i målskillnad.

Resultaten i sista omgången betyder att Djurgården slutar på nionde plats i tabellen och Skellefteå AIK på första plats. Djurgården är därmed klart för kval till åttondelsfinal. Och Skellefteå AIK är klart för kvartsfinal.

Djurgården–Skellefteå AIK 2–3 (0–0, 0–0, 2–3)

SHL, Hovet

Tredje perioden: 0–1 (41.26) Mikkel Aagaard (Rickard Hugg, Pontus Johansson), 0–2 (44.50) Victor Stjernborg (Max Krogdahl, Måns Forsfjäll), 1–2 (47.39) Joe Snively (Victor Eklund, Mathias Emilio Pettersen), 1–3 (52.46) Andreas Johnson (Lars Bryggman), 2–3 (53.52) Anton Frondell (Joey Laleggia, Colby Sissons).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-0-2

Skellefteå AIK: 3-0-2