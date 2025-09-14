Stängs av – efter tacklingen i debuten

Mikko Kokkonen fick ingen utvisning i matchen.

Nu straffas han för sin crosscheck mot Noah Hasa i efterhand och döms till böter och avstängning.

Mikko Kokkonen anmäls för crosschecking.

Foto: Bildbyrån

I den andra perioden har Frölunda ett anfall. I samband med att ett inspel mot mål inte når fram till någon adress ger Mikko Kokkonen sin motståndare (Noah Hasa) ett rapp med klubban mot nacken bakifrån. För detta blir spelaren anmäld av Players Safety Group, som enda spelare i premiäromgången. Den finske backen som är ny i Linköping skulle sedan komma att straffas på eftermiddagen.

Beslut väntas senare i dag

Han fick ingen utvisning i matchen men straffas i efterhand. Mikko Kokkonen stängs av i matcherna mot Timrå och Djurgården och får betala 12 500 kronor i böter.

Linköping förlorade med 1–2 i Scandinavium när premiären gick i Göteborg under gårdagen.