Sponsorn slår ner ryktet – öppnar för fler miljoner

För ett år sedan menade man att 2025/26 skulle bli sista säsongen med stödet till LHC. Nu öppnar investerargruppen för fler miljoner till SHL-klubben – samtidigt som man skjuter ner ryktet kring spetsvärvningarna.

– Att vi ska styra och ställa…det är noll sanning i det, säger Magnus Lidén, som även sitter i klubbens styrelse, till Corren.

LHC:s tidigare sportchef, Peter Jakobsson, fick pengar till toppspelare av Magnus Lidén och Co. Foto: Bildbyrån (montage).

När Peter Jakobsson, i slutet av januari, fick lämna tog ryktet fart igen. Att externa investerare tryckt på för att få LHC att värva spetsspelare sades vara en förklaring till sportchefens ”misslyckande”, och reaktionerna blev starka från supporterhåll. Men när Jakobsson själv fick frågan valde han att delvis passa.

– Det har gjort att några väldigt duktiga hockeyspelare har kunnat hamna i Linköpings. Det ska LHC vara väldigt tacksamma för. Det tror jag är en stor del till att det är ett stort publikintresse, att det kommer folk till arenan. Jag tror att det är jätteviktigt att ha dragplåster, sade sparkade sportchefen till hockeysverige.se i februari.

Nu svarar Magnus Lidén, som både sitter i LHC:s styrelse och är en drivande kraft i investerargruppen som stöttat Linköping.

– Att vi ska styra och ställa…det är noll sanning i det. Noll. Vi har inte haft med det att göra och aldrig haft några krav eller önskemål om den eller den spelaren. Det vi sagt är att pengarna ska gå till toppspelare, för vi tror också att det är det som drar publik, säger han till Corren.

Öppnar för fler miljoner: ”Hjärtat är för stort”

Men hur blir det då framöver? Jo, 2025/26-säsongen var tänkt att bli den sista som gruppen skulle stötta LHC, men så blir det troligen inte.

– Vi har inte träffats och pratat om det, men jag tror inte att det finns någon i mitt gäng som sagt definitivt nej till att fortsätta. Tanken är att hitta ett större gäng så att det inte ska falla på några få. Det vet jag att LHC arbetar med, säger Magnus Lidén till Corren och fortsätter.

– I början blir det ju deppigt. Men sen kommer revanschlusten. Investerare, sponsorer och spelare har hört av sig senaste dagarna. Nu jäklar känns det som. Hjärtat är för stort för att hoppa av helt.

Stödet till SHL-klubben har varit minst tio miljoner kronor – årligen, och tros uppgå till en total på runt 40 miljoner.

Så slutade grundserien 2025/26

Source: SHL League Page @ Elite Prospects