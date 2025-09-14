Rögle BK får klara sig utan Filip Johansson, 25, på obestämd tid.

Backen spelade inte i premiären och nu berättar klubben att han blir borta ett tag.

Filip Johansson leds av isen skadad.

Foto: Bildbyrån

Filip Johansson var på väg tillbaka till att bli spelklar för Rögle. Detta efter en smäll i genrepet mot HV71 då han brakade in i sargen.

Men under gårdagens premiär mot Färjestad var inte Johansson med i truppen och nu kan Rögle berätta varför. Skadan är värre än de hade befarat.

”Spel är uteslutet en tid framöver”

”Men efter att ha stannat av i förbättringen gjordes vidare undersökningar, där det framgick att spel är uteslutet en tid framöver. Utvärdering om återgång till spel kommer att ske löpande varje vecka.”

Därmed blir 25-åringen borta på obestämd tid.

Rögle vann gårdagens premiär mot Färjestad på bortais med 3–2 efter förlängning. I dagarna blev det klart att den tidigare NHL-backen Calvin De Haan ska spela i Rögle under säsongen som kommer.