Slår fast inför Mjällbys guldfest: ”Jag ska få ledigt”

Mjällby AIF närmar sig ett historiskt SM-guld i fotboll, som kan bli klart redan på söndagen.

Timrås talang Alfons Freij, 19, tänker i alla fall inte missa guldfesten.

– Det hade varit magi. Jag hoppas att gubbarna vaknar till där hemma och man får en invite, det hade varit magiskt.

Alfons Freij i Timrå har snart ett guld att fira. Foto: Bildbyrån

Alfons Freij, gör sin fulla debutsäsong i SHL för Timrå IK. Den blekingska backen spelade förra året i Björklöven och nu som 19-åring spelar han alltså i Medelpad för den klassiska SHL-klubben.

Hittills har det blivit spel i samtliga matcher. Men parallellt har han följt favoritlaget i fotboll, Mjällby AIF, göra en imponerande resa mot ett första SM-guld.

Efter segern mot Elfsborg på lördagen är guldet potentiellt bara en dag bort.

– Det är magi, det Mjällby och Anders Torstensson (huvudtränare) gör är sjukt faktiskt. Det är inte många som bor där nere och med tanke på vad de har att jobba med och bygga med är det helt sjukt. Jag är så glad och ser alla matcher, det är så roligt att se.

När började du känna att det var på väg att bli något så här bra av Mjällby?

– Det var redan förra året när de slutade femma och var nära Europafotboll, det var redan då man kände liksom att va fan det är något på gång här nere. Men sen är det väl lite värvningar och så som blivit succé och gjort det ännu bättre än i fjol. Jag trodde aldrig det skulle bli så här att vi ska stå som svenska mästare.

”Det är svårt att ta in det”

När det väl är dags för en eventuell guldmatch, är du på plats då?



– Jag har pratat med Tommy (Samuelsson, tränare) om det lite och jag ska få ledigt, det är inget snack om det, jag måste dit. Det är redan klart med guldet, men den matchen det blir klart officiellt kommer bli riktigt kul.

Hur Mjällby ens satt sig i den remarkabla situationen har han själv svårt att sätta ord på.

– Det är svårt att ta in det, man trodde aldrig de skulle vara i närheten. De senaste tre åren har de byggt och byggt och Anders Torstensson är en grym tränare. I år har det gått så bra som man är van vid det här laget, man har vunnit de flesta matcherna och det är så kul att kolla på så grymt bra fotboll.

Väntar du dig en inbjudan till guldfesten?

– Det hade varit något, det hade varit riktigt kul att komma på guldfesten, men jag vet inte. Det hade varit magi. Jag hoppas att gubbarna vaknar till där hemma och man får en invite, det hade varit magiskt.

Intervjun gjordes innan hockeysäsongen drog i gång – och på lördagen vann Mjällby hemma mot Elfsborg med 2–0. Det innebär att Hammarby måste vinna mot IFK Göteborg på söndagen för att inte Mjällby ska bli mästare i kavaj redan i morgon.