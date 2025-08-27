Skellefteås besked kring frånvarande stjärnorna

Skellefteås insats mot Mora i går var ett formbesked från många av de yngre spelarna.

Men samtidigt saknades en hel del spelare.

Nu ger tränaren Daniel Hermansson för Norran.se besked kring en del av dem.

Till vänster: Emil Djuse. Till höger: Oscar Lindberg.

Foto: Montage av bilder från Bildbyrån

Skellefteå vann klart mot Mora på tisdagen. Efter att ha tagit ledningen med 4–0, reducerade Mora till slutresultatet 4–1 till bortalaget från Västerbotten.

Daniel Hermansson, ny tränare i Skellefteå, vann därmed mot sitt tidigare lag.

”Han var lite hängig”

Men trots talangduon Oscar Voullets och Valter Lindbergs succématch, var det också en annan detalj med matchen som väckte uppseende. I startuppställningen saknades en viktig duo, i form av backförvärvet Emil Djuse och landslagsforwarden Oscar Lindberg.

Båda spelarna var med på resan ner till Mora, men ingen spelade.

– ”Ogge” är med här i Mora, men han var lite hängig efter morgonvärmningen så vi valde att inte spela honom. Djuse är också här, men i dag fick han stå över då vi har åtta backar. Han spelar på torsdag i stället, förklarar Hermansson för Norran.se

”Han ska först testa att träna för fullt”

Som ett stopp på väg hem till Västerbotten möter Skellefteå Modo i Örnsköldsvik på torsdag.

Då kan både Oscar Lindberg och Lars Bryggman vara aktuella för spel.

– Vi har förhoppningar om att Lars ska kunna komma ner till Ö-vik på torsdag, men först ska han testa att träna för fullt på hemmaplan, säger Hermansson.

Gällande Linus Söderström, Gustaf Lindvall, Måns Forsfjäll och Zeb Forsfjäll är det inte aktuellt med spel, konstaterar Hermansson vidare.

I premiären av SHL den 13 september möter Skellefteå Djurgården borta.