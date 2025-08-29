Kan missa SHL-premiären: ”Alltså…”

Två veckor återstår innan SHL-premiären mot Djurgården.

Nu ger Skellefteå AIK svar kring skadelistan, som nu innehåller två av tre målvakter.

– Alltså… börjar målvaktstränaren Krister Holm förklara för Norran.

Linus Söderström och Gustaf Lindvall. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Med en tung arbetsbelastning på Linus Söderström under de två senaste säsongerna, samt skadeproblem för Gustaf Lindvall, har Skellefteå AIK valt att gå in i SHL-säsongen 2025/26 med tre alternativ på målvaktssidan. Så här långt under försäsongen är det dock endast nyförvärvet från Mora, Jani Lampinen, som vaktat buren.



Nu ger målvaktstränaren Krister Holm en uppdatering om duon Söderström och Lindvall.



– Nej, det har blivit så eftersom ”Limpan” har haft lite känningar och du ser ju som i dag att han inte är på is så då har det helt enkelt blivit så att Jani fått alla matcher hittills, säger han till Norran.



Holm fortsätter sedan om Söderström, som inte fanns med på bussen när SHL-laget åkte iväg på sin bortaturné i måndags.



– Alltså… Förhoppningen är ju att det är så snart som möjligt men han var ju inte med på vår turné nu och när man pratar med det medicinska teamet så… Det är jättesvårt att säga när det är dags, jag hoppas att det inte är jättelångt bort.

Svaret om SHL-premiären

Holm erkänner att målvaktsläget helt enkelt inte är vad Skellefteå önskat när SHL-premiären mot Djurgården nu är endast två veckor bort. Huruvida denna match kommer att behöva spelas utan Linus Söderström, precis som Lindvall, kan målvaktstränaren inte svara på.



– Inte vad vi vet i alla fall. Sen är det ju som så att det är en lång säsong så det är klart att skulle han vara borta så skulle någon annan få chansen. Vi tränare vet ju att när ”Limpan” (Söderström) är redo så kommer han vara helt redo, och han har ju satt in mycket på förtroendekontot hos oss tränare under sin tid här, säger han till Norran.



När det gäller Lindvall har Krister Holm tidigare berättat för hockeysverige.se om den underliggande oro som finns efter att han 30 grundseriematcher under de två senaste åren.



– Med tanke på hur mycket skadad han har varit de sista åren så är det klart att det finns en viss oro att kroppen säger ifrån, men vi hoppas naturligtvis inte det. Jag tycker fortfarande att det finns mycket kvar i den kroppen. Samtidigt går det ju inte heller att spela och ha ont. Där är vi just nu med honom. Därför känns det bra att vi har säkrat upp med Jani och är tre i målvaktsteamet, sade han i april.

