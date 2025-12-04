Skellefteå-forwarden om framtiden: ”Då stannar jag”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Framtiden är oviss för Skellefteå-forwarden Jonathan Davidsson.

Men om han själv får bestämma blir han kvar.

– Om jag får ett erbjudande av Skellefteå stannar jag. Jag älskar att spela med de här grabbarna. Det är så fina människor i laget och hela staden. Alla är väldigt snälla och familjen trivs jättebra, säger han till Norran.

Jonathan Davidsson i Skellefteå har en framtidsfråga att reda ut. Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN / COP 119 / JB0241

Skellefteå AIK går som tåget i SHL. Men för Jonathan Davidsson, 28, har det inte riktigt lossnat. På 15 matcher har det bara blivit ett mål och en assist och forwarden har dragits med en skada som höll honom borta i en månad. Nu har spelaren ett utgående kontrakt. För Norran.se berättar han om hur han resonerar kring framtiden.

På torsdagen väntar ett möte med tidigare klubben HV71.

– Det är speciellt att möta sina gamla klubbar. Men det ska bli kul och jag kommer ha mycket vänner och familj på plats.

28-åringen från Stockholm har gjort 76 poäng på 227 matcher i SHL och har också hunnit med 64 matcher i Hockeyallsvenskan för HV71, Asplöven och Västervik.

