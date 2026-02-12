”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Runt årskiftet blev ”efter nyår” när Skellefteå tidigare uttalat sig om statusen på Linus Söderström. Nu hoppas klubben på spel innan grundseriens slut.

– Han är helt hundra, säger målvaktstränaren Krister Holm till Norran.

Skellefteå AIK:s Krister Holm och Linus Söderström. Foto: Bildbyrån (montage).

”Han gör framsteg, vi hoppas att han är tillbaka efter nyår”

Så lät det när Skellefteås huvudtränare, Daniel Hermansson, uttalade sig om Linus Söderströms status på hockeysverige.se i slutet av december. Då hade omkring tre månader gått sedan SHL-klubben meddelat att målvakten skulle tvingas till operation för att fixa de problem han dragits med sedan februari 2025.

Nu, ett år efter skadans start, och snart en hel grundserie utan matcher, kommer en uppdatering.

– Han är helt hundra, säger målvaktstränaren Krister Holm till Norran, som samtidigt menar att han hoppas Söderström kan spela under slutet av SHL:s grundserie.

Behöver bli godkänd: ”Det tror vi han kommer bli”

29-åringen gjorde 47 matcher under 2024/25, inklusive slutspel. Nu återstår nio omgångar för Skellefteå, innan det är dags för vinna eller försvinna igen. ”Hade han varit utespelare hade han haft röd, ej tacklingsbar, tröja. Men han närmar sig och är med i fler och fler moment”, sade Holm i slutet av januari.

Nu är Söderström tillbaka i full träning, och närmare än någonsin att kunna hoppa in igen.

– Sedan ska han ska träffa ortopeden och bli godkänd, men det tror vi att han kommer bli, berättar målvaktstränaren för Norran.

Senaste matchen Linus Söderström gjorde var 12 april 2025.

