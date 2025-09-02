Skellefteå-backen miste två tänder: ”Det ilar som satan

Skellefteå AIK vann med 3–1 mot Kärpät på tisdagen.

I en träningsmatch som nog få kommer att minnas, lämnades det men hos Frans Haara som kommer att bestå.

Han miste nämligen två tänder.

– Det gjorde ont, och det gör ont fortfarande. Det ilar som satan, konstaterar Haara för Norran.se.

Frans Haara kommer minnas den här matchen länge.

Foto: Bildbyrån

Skellefteås uppladdning inför SHL-säsongen börjar närma sig sitt slut. På tisdagen ställdes 2024 års mästare mot Kärpät från Finland. Det blev seger 3–1 efter ett sent reduceringsmål från Kärpät. Ett mål som gjorde att 18-årige Anton Ringquist inte lyckades hålla nollan i A-lagsdebuten.

Men det var främst en annan händelse som tog fokus efteråt. Det var nämligen så att den 21-årige backen Frans Haara miste två tänder i träningsmatchen.

Haara: ”Det ilar som satan”

Detta efter att den skadebenägne backen gått ned efter att ha fått en klubba i ansiktet.

– Det gjorde ont, och det gör ont fortfarande. Det ilar som satan, konstaterar Haara för Norran.se.

21-åringen berättar att han tidigt fattade vad som hade hänt.

– Jo, jag kände tänderna lossna i munnen.

Haara spelade klart matchen som slutade i en 3–1 seger för Skellefteå AIK. Den unge spelaren gjorde debut 2022/23 och har totalt gjort 62 matcher för Skellefteås A-lag. Han har både vunnit J20- och SM-guld med klubben.

