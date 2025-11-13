Timrå överkörda på bortaplan – bytte målvakt

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Seger för Skellefteå AIK med 5–0 mot Timrå IK

Skellefteå AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Oliver Okuliar med två mål för Skellefteå AIK

Skellefteå AIK höll nollan på hemmaplan mot Timrå IK i SHL. Matchen slutade 5–0 (1–0, 3–0, 1–0).

Det här var sjätte gången den här säsongen som Skellefteå AIK höll nollan.

Segern var Skellefteå AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Rickard Hugg blev matchvinnare

Skellefteå AIK tog ledningen efter 9.00 genom Rickard Hugg framspelad av Mikkel Aagaard och Jonathan Johnson. Skellefteå AIK startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom mål av Oskar Vuollet, Pär Lindholm och Oliver Okuliar. Oliver Okuliar också 5–0 assisterad av Valter Lindberg och Pontus Johansson efter 18.27 i tredje perioden.Vid 0–4 hade Timrå bytt målvakt, från Tim Juel till Jacob Johansson.

Oliver Okuliar gjorde två mål för Skellefteå AIK och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Skellefteå AIK är kvar på tredje plats och Timrå IK stannar på sjätte plats, i tabellen.

Skellefteå AIK tar sig an Djurgården i nästa match hemma lördag 15 november 15.15. Timrå IK möter samma dag 18.00 Frölunda hemma.

Skellefteå AIK–Timrå IK 5–0 (1–0, 3–0, 1–0)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (9.00) Rickard Hugg (Mikkel Aagaard, Jonathan Johnson).

Andra perioden: 2–0 (22.42) Oskar Vuollet (Arvid Lundberg, Andreas Johnson), 3–0 (23.41) Pär Lindholm (Max Krogdahl, Oliver Okuliar), 4–0 (30.31) Oliver Okuliar (Valter Lindberg, Jonathan Pudas).

Tredje perioden: 5–0 (58.27) Oliver Okuliar (Valter Lindberg, Pontus Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 4-0-1

Timrå IK: 2-0-3

Nästa match:

Skellefteå AIK: Djurgårdens IF, hemma, 15 november

Timrå IK: Frölunda HC, hemma, 15 november