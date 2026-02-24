Redo efter snöpliga skadan: ”Bättre än befarat”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Tio års väntan på att spela i Skellefteå igen följdes av en snöplig skada i andra matchen. Nu är Martin Lundberg till slut spelklar igen.

– Jag känner mig redo, säger han till Norran under tisdagen.

Skellefteå AIK:s Martin Lundberg i Bureå IF-tröja. Foto: Bildbyrån/Johan Löf.

Den femfaldige SM-guldvinnaren Martin Lundberg är redo för spel igen med Skellefteå.

35-årige veteranen, som skrev på för klubben strax efter jul, hade inte spelat en match på hela säsongen när han i början av februari gjorde sitt första framträdanden i tröjan på tio år. Men i mötet därpå blev det sedan endast två minuter på isen innan han tvingades av. Knappt tre veckor har nu gått när han lämnar ovanstående glädjebesked.

– Kroppen känns bra. Jag har ingenting att klaga på. Jag känner mig redo, men sedan är det upp till tränarna vilka som spelar, säger Lundberg till Norran under tisdagen.

Martin Lundberg om skadan: ”Tur i oturen”

Forwarden är fostrad i Skellefteå, och gjorde 527 framträdanden i tröjan innan han lämnade 2016. Tio år senare förbereder han sig för ännu ett slutspel, precis som han gjort med Växjö under sex tillfällen de senaste åren i SHL.

Vad gäller skadan har han följande att säga.

– Ja, vad har vi sagt? En mjukdelsskada. Men det var bättre än befarat, så det har gått snabbt. Det var tur i oturen, säger han till Norran.

Sju matcher återstår på grundserien 2025/26, och Skellefteå jagar Frölunda i toppen. Båda lag har just nu 94 poäng.

Source: Martin Lundberg @ Elite Prospects