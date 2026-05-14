Ingen spelare i SHL:s historia har tagit fler SM-guld än Martin Lundberg. Men ännu är inte 35-åringen säker på om han gjort sitt som spelare.

– Jag kommer ta den här sommaren att fundera lite och samla tankarna kring vad jag vill, säger han till Norran.

Martin Lundberg ger en uppdatering kring sin framtid – efter SM-guld nummer sex. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

Jörgen Jönsson, Peter Nordström, ”Challe” Berglund och Mikael Johansson passerades samtliga när Skellefteå lyfte Le Mat-pokalen 2026. För Martin Lundberg var detta nämligen hans sjätte (!) gång, vilket också blivit det nya rekordet i svensk ishockey.

På isen, under firandet, menade den 35-årige forwarden att han inte bestämt sig kring framtiden. Samtidigt menade han att det hade varit ett perfekt slut. Nu kommer ett nytt besked, när festen i Västerbotten började lugna sig.

– Jag funderar fortfarande på framtiden och tänker ta tid på mig att i lugn och ro komma till ett beslut om hur jag ska göra, säger Lundberg till Norran och fortsätter:

– Så jag kommer ta den här sommaren att fundera lite och samla tankarna kring vad jag vill.

Efter beskedet: ”Vad vi kommit överens om”

Det hela följer en avtackning från Skellefteå AIK i förra veckan. Men det beslutet var väntat, menar Martin Lundberg.

– Det var vad vi hade kommit överens om. När vi diskuterade med varandra så ville jag ta den chansen jag gavs. Jag kände att vi hade väldigt bra chanser att vinna guld och att få vinna med Skellefteå igen är något jag drömt om. Att vi lyckades med det är bara fantastiskt, säger han till Norran.

Tre av Lundbergs SM-guld säkrades i Växjö. De övriga tre i Skellefteå. Över sina 18 säsonger i SHL/Elitserien landar han på 693 grundseriematcher. Det tar honom till 25:e plats genom tiderna.

Source: Martin Lundberg @ Elite Prospects