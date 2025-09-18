Andreas Borgman saknas i HV71 till torsdagsmötet med Brynäs.

Då uppger Aftonbladet att stjärnbacken kan blir borta de närmaste veckorna.

Andreas Borgman deppar vid SHL-premiären mot Örebro. Foto: Bildbyrån/David Wreland.

HV71-fansen nås av en tung smäll när klubben presenterar sitt lag till SHL-mötet med Brynäs.



Utanför truppen till torsdagsmötet är nämligen nye toppbacken Andreas Borgman, som inte kunde genomföra hela matchen senast mot Växjö. 30-åringen åkte på en smäll i den tredje perioden av 3–5-förlusten och klev sedan av.



Nu kommer även uppgifter från Aftonbladet som pekar på att det kan bli fler matchen än torsdagens som Borgman missar.



Tidningen skriver, strax innan nedsläpp, att backen fått känningar efter smällen, och att det nu befaras att han kan bli borta i flera veckor. Detta skulle i första hand innebära att han alltså inte spelar lördagsmatchen mot Malmö heller. Enligt Aftonbladet ska skadan undersökas mer under fredagen.



Hugo Fransson flyttas upp i backhierarkin medan Karl Annborn gör säsongsdebut.



Se HV71:s lag mot Brynäs HÄR.