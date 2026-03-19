Skadekrisen djupnar (?) – stjärnan frånvarande

Seger i första kvalmatchen mot Leksand med 2–1.

Men det är inte bara glada miner i HV-lägret.

Jönköpings-Posten rapporterar nu att Andreas Borgman saknades på träningen inför match två.

HV71 kan få klara sig utan Andreas Borgman. Foto: Oscar Wallin / BILDBYRÅN

HV71 gick ut och dominerade till en början i mötet med Leksand. Men ödeskvalets första match blev spännande på slutet, efter en reducering tidigt i den tredje perioden.

Till slut kunde publiken i Husqvarna Garden fira seger med 2–1. Men för Andreas Borgman, som spelade mest av HV71:s spelare i segern, är närvaro i kvalets andra möte på fredagen i fara.

– Jag har inga kommentarer, säger Anton Blomqvist till JP.

HV:s skadekris djupnar (?)

Skälet till oron är att han saknades på träningen. Det gjorde även Oskar Stål Lyrenäs, men inte heller där ville ”Blomman” ge någon närmare förklaring.

Totalt sett saknades följande spelare: Frederik Dichow, Andreas Borgman, Lucas Lagerberg, Aleksi Heponiemi, Oskar Stål Lyrenäs, Hampus Eriksson.

Vad gäller Linus Lindström var han på is igen. Centern missade mötet med Leksand, men nu kanske det kan öppna för spel framåt.

