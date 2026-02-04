Oron kring JVM-hjälten: ”Tog jävligt olyckligt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Casper Juustovaara Karlsson skadades olyckligt när han träffades av en puck i tinningen under matchen mot Malmö. Nu ger klubben besked om forwardens status.

– Inte helt återställd – den tog jävligt olyckligt, uppger Mattias Waaranperä till NSD.

Luleås Casper Juustovaara Karlsson träffades av en puck i tinningen under matchen mot Malmö

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

Under matchen mellan Luleå och Malmö träffades Casper Juustovaara olyckligt av en puck som tog i hans tinning under sitt första byte. 18-åringen saknades under veckans första ispass, trots en dags vila.

– Han mår helt okej och har tränat lite på egen hand, men är fortfarande inte helt återställd, utan känner fortfarande av det och är inte redo att återgå i full träning än, berättar lagets fysansvariga Mattias Waaranperä till NSD.

Forwarden gjorde ett hjärnskakningstest efter matchen mot Malmö, där svaret visade sig vara positivt.

– Vi går samtidigt inte bara på det. Den viktigaste faktorn är spelarnas mående och hans kropp svarade inte på det sätt den ska när han försökte växla upp träningen, säger Waaranperä till tidningen.

Juustovaara har gjort 6 poäng (4+2) på 30 matcher i SHL, nu missar han troligen morgondagens hemmamatch när Luleå möter Örebro.

Source: Casper Juustovaara Karlsson @ Elite Prospects