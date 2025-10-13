Uppgifter: SHL-backen jagas av konkurrent

Simon Forsmarks kontrakt med Timrå löper ut efter säsongen.

Nu jagas han av SHL-konkurrenter – däribland Malmö, rapporterar Expressen.

– Det hade jag ingen aning om, säger han till tidningen.

Simon Forsmark.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Med ett utgående avtal efter säsongen är Simon Forsmark hett villebråd på SHL-marknaden, enligt Expressen.



Tidningen rapporterar att den 21-årige Timrå-backen jagas av flera SHL-konkurrenter, där Malmö är en av klubbarna som visat starkast intresse för den unge backens tjänster inför nästa säsong.



– Det hade jag ingen aning om. Jag har inte tänkt så mycket på framtiden, utan försöker ta varje match och bli bättre. Jag är fortfarande ung och vill utvecklas hela tiden. Sedan får agenten se vad han hittar, säger Forsmark till tidningen.

Vill göra klart tidigt: ”Alltid en trygghet”

Vidare rapporterar Expressen att det även kan bli en fortsättning i Timrå för backen. Själv hoppas 21-åringen göra klart med ett nytt kontrakt tidigt.



– Det är alltid en trygghet att göra det, tänker jag. Det är första gången jag är kontraktslös, så jag vet inte riktigt hur man gör. Jag antar att min laget får jobba, och snacka med de som är intresserade, och sedan får vi ta det därifrån, säger Forsmark.

Inte nöjd med starten

Forsmark var Timrås poängbäste back med 23 poäng på 49 matcher förra säsongen, samtidigt som han snittade över 18 minuters istid per match. Under nya huvudtränaren Tommy Samuelsson har istiden så här långt sjunkit med mer än en minut per match, samtidigt som han stått för tre poäng (0+3) på elva matcher.



21-åringen själv är inte särskilt nöjd över sin start på säsongen.



– Inte så jättebra. Okej, men har inte kommit igång riktigt på samma sätt, och har inte samma flow i grejerna. Jag försöker hitta tillbaka lite till det jag hade med att lita på mig själv och känna att jag klarar av saker, säger Forsmark.