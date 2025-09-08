Under tisdagen är det dags för SHL:s upptaktsträff 2025. Hockeysverige.se sänder programmet från scenen med start 11.00. Här är programpunkterna och de ungefärliga tiderna under sändningen.

Uffe Bodin och Måns Karlsson leder SHL:s upptaktsträff 2025. Foto: Bildbyrån/SHL

På lördag släpps äntligen pucken för SHL-säsongen 2025/26.

Men innan dess är det dags för flera av spelarna och ledarna att träffa media i Stockholm på den årliga upptaktsträffen. Den genomförs under tisdagen, 9 september.

Hockeysverige.se står som medarrangör av eventet där Måns Karlsson och Uffe Bodin leder sändningen och står för intervjuer på scenen. Vi erbjuder alla som vill att streama eventet på sajten – utan kostnad. Klockan 11.00 drar livesändningen i gång och pågår i cirka 80-90 minuter. Det går bra att se den i efterhand om man inte har möjlighet att se den live.

Här är programmet för SHL:s upptaktsträff 2025

OBS! Tiderna är ungefärliga.

11.00 – Programmet startar.

11.05 – Quiz – Luleå vs. Brynäs

På scenen: Erik Gustafsson och Thomas Fröberg, Luleå, samt Linus Ölund och Johan Alcén, Brynäs.

11.15 – Experternas profetior inför säsongen

På scenen: Staffan Kronwall, TV4, samt Christopher Heino Lindberg, Hockeymorgon.

11.25 – Hemvändarna

På scenen: Nicklas Bäckström, Brynäs, och Magnus Hellberg, Djurgården, samt Andreas Borgman, HV71, och Emil Djuse, Skellefteå.

11.40 – Tränarkarusellen i SHL

På scenen: Tomas Kollar, Malmö, och Peter Jakobsson, Linköping, samt Robert Ohlsson, Frölunda, och Dan Tangnes, Rögle.

11.55 – Young Guns

På scenen: Marcus Gidlöf, Leksand, Victor Eklund, Djurgården, och Alfons Freij, Timrå.

12.05 – Diskussionstema: Hoten mot domare och spelare

På scenen: Marcus Linde, SHL, Johan Cederqvist, TV4, och Mathias Bromé, Luleå.

12.20 – Poängkungarna

På scenen: Viktor Lodin, Färjestad, Patrik Karlkvist, Örebro, samt Lucas Elvenes, Växjö.

Med reservation för ändringar.

Frågor och svar om SHL:s upptaktsträff

När sänds SHL:s upptaktsträff?

Den genomförs den nionde september klockan 11:00.

Var sänds SHL:s upptaktsträff?

Den sänds på hockeysverige.se.

Kostar det pengar att se upptaktsträffen?

Nej, sändningen är helt gratis och kan ses i den här artikeln.

Kommer min klubb vara på plats?

Ja – alla 14 SHL-klubbar finns representerade på upptaktsträffen och samtliga kommer också ha minst en representant på scenen under sändningen. Lista på samtliga personer som är på plats släpps veckan innan upptaktsträffen.