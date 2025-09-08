SHL:s upptaktsträff: här är programmet
Under tisdagen är det dags för SHL:s upptaktsträff 2025. Hockeysverige.se sänder programmet från scenen med start 11.00. Här är programpunkterna och de ungefärliga tiderna under sändningen.
På lördag släpps äntligen pucken för SHL-säsongen 2025/26.
Men innan dess är det dags för flera av spelarna och ledarna att träffa media i Stockholm på den årliga upptaktsträffen. Den genomförs under tisdagen, 9 september.
Hockeysverige.se står som medarrangör av eventet där Måns Karlsson och Uffe Bodin leder sändningen och står för intervjuer på scenen. Vi erbjuder alla som vill att streama eventet på sajten – utan kostnad. Klockan 11.00 drar livesändningen i gång och pågår i cirka 80-90 minuter. Det går bra att se den i efterhand om man inte har möjlighet att se den live.
Här är programmet för SHL:s upptaktsträff 2025
OBS! Tiderna är ungefärliga.
11.00 – Programmet startar.
11.05 – Quiz – Luleå vs. Brynäs
På scenen: Erik Gustafsson och Thomas Fröberg, Luleå, samt Linus Ölund och Johan Alcén, Brynäs.
11.15 – Experternas profetior inför säsongen
På scenen: Staffan Kronwall, TV4, samt Christopher Heino Lindberg, Hockeymorgon.
11.25 – Hemvändarna
På scenen: Nicklas Bäckström, Brynäs, och Magnus Hellberg, Djurgården, samt Andreas Borgman, HV71, och Emil Djuse, Skellefteå.
11.40 – Tränarkarusellen i SHL
På scenen: Tomas Kollar, Malmö, och Peter Jakobsson, Linköping, samt Robert Ohlsson, Frölunda, och Dan Tangnes, Rögle.
11.55 – Young Guns
På scenen: Marcus Gidlöf, Leksand, Victor Eklund, Djurgården, och Alfons Freij, Timrå.
12.05 – Diskussionstema: Hoten mot domare och spelare
På scenen: Marcus Linde, SHL, Johan Cederqvist, TV4, och Mathias Bromé, Luleå.
12.20 – Poängkungarna
På scenen: Viktor Lodin, Färjestad, Patrik Karlkvist, Örebro, samt Lucas Elvenes, Växjö.
Med reservation för ändringar.
Frågor och svar om SHL:s upptaktsträff
När sänds SHL:s upptaktsträff?
Den genomförs den nionde september klockan 11:00.
Var sänds SHL:s upptaktsträff?
Den sänds på hockeysverige.se.
Kostar det pengar att se upptaktsträffen?
Nej, sändningen är helt gratis och kan ses i den här artikeln.
Kommer min klubb vara på plats?
Ja – alla 14 SHL-klubbar finns representerade på upptaktsträffen och samtliga kommer också ha minst en representant på scenen under sändningen. Lista på samtliga personer som är på plats släpps veckan innan upptaktsträffen.
