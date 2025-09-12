Klarar sig Djurgården kvar? Vilka spelar SM-final? Vilka spelare kommer vara bäst?

I veckans panel ger Andreas Engqvist, Janne Bengtsson och Måns Karlsson sina svar på dessa heta ämnen inför SHL–premiären.

”Det skulle vara den största skrällen någonsin”

”Han kommer visa vilken duktig målvakt han är”

”Han kommer passa perfekt in i Färjestad”

Nu pratar vi inte längre veckor till det att SHL drar i gång utan timmar. 15.15 imorgon spelas första tre matcherna och 18.00 spelas övriga fyra. Hur ska det gå för nykomlingen? Vilka spelar final? Vilka spelare kommer vara bäst?



Hockeysverige.se lät tidigare NHL-spelaren Andreas Engqvist, NHL.com’s Janne Bengtsson och hockeysverige.se’s chefredaktör, Måns Karlsson fundera över några frågeställningar.